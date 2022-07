Kétszázharminckét diák vesz részt az idei Hetedhét Játékvárosban, amelynek lebonyolításához nyolcvanhárom segítő járul hozzá – nyilatkozta hírportálunknak Szabó Enikő. A szervező Mi egy Másért Egyesület szakmai vezetője elmondta, a ditzingeni mintára életre hívott gyermektelepülés különlegessége, hogy a hagyományos városok mintájára működik, a fiatalok saját döntéseket hozhatnak, különböző, természetesen játékos műhelyekben „dolgozhatnak”, amiért fizetést kapnak. Idén összesen harminckilenc műhely, illetve állomáshely érhető el a játékvárosban.

Az állandó, az évek alatt már megszokott lehetőségek között ott szerepel az információs pult, a munkaügyi központ, a bank, a rendőrség, a tévé, a rádió, az újság, az egyetem, a városellátó cég, így a takarító, valamint a mosogató műhely, a bisztró, a sütöde, a kocsma. A gyerekek vállalkozást is kiválthatnak, amihez az önkormányzat adja ki az engedélyt. Természetesen a vállalkozói igazolvány pénzbe kerül, ahogy adózni is kell a bevétel után. A fizetést játékpénzben, gyuróban kapják a diákok, amiért vásárolhatnak a különböző termékekből, betérhetnek a bisztróba, a sütödébe, utazásra is befizethetnek. Érdekesség, hogy bár erre is van kereslet, az utóbbi két évben kevesebben választják a kirándulásokat, inkább a játékvároson belül maradnak a fiatalok. Idén szintén újdonság, hogy egy szabadulószobát is kialakítottak.

Házasságot is köthetnek

A játékváros központi részeit ebben az évben is a kézműves műhelyek alkotják, a gyerekek a teljesség igénye nélkül kézműves pólót festhetnek, agyagozhatnak, gyönyörű anyag- és kerámia szobrok készülnek, üvegfestés, szövés, nemezelés, újrahasznosító műhely egyaránt színesíti a palettát.

A fiatalok játékosan „házasságot” is köthetnek – egy esküvőnek mi is szemtanúi lehettünk. A házaspároknak egyébként adómentesség jár. A szerdán 9.40-kor kezdődő szertartáson Kovács Bendegúz és Tóth Zóra Léna kötötte össze játékvárosi életét. Az eseményt Szekeres Márk anyakönyvvezető és tanúk, Bányai Mihály és Zöld Barbara segítette, ahogy nem maradhatott el a gyerekpezsgős koccintás sem.