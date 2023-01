A Munkácsy utcán lévő Brise Fitness edzőterem már négy éve várja a mozogni vágyókat: Turcsek Szilveszter tulajdonos párjával, Balogh Nikolettel üzemelteti a konditermet, emellett mindketten személyi edzőként is dolgoznak. Előbbi elmondta, januárban mindig megugrik a látogatottságuk, a hónap végén rendszerint emelkedett számokat mutatnak a statisztikák.

– Persze van olyan, hogy valaki a tavaszi időszakra picit elfárad és csökken a kezdeti lelkesedés, de mi mindig próbáljuk őket fejben is erősíteni, támogatni, motiválni, és ez általában sikeres is. Ha valaki tart is egy kis szünetet az edzésben, akkor utána mindig visszatér – árulta el a tulajdonos. Mint kiderült, különféle akciókkal is rendszeresen kedveskednek a vendégeiknek. Gyakran elérhető kedvezményes bérletvásárlási lehetőség vagy ajándék személyi edzés, a trénerek pedig a szakmai tudásukkal igyekeznek segíteni a vendégeiknek.

A Muscle Fit Edzőterem tulajdonosa, Kelemen Attila elmondta, kilenc éve várják a formálódni, izmosodni, fogyni vágyókat Békéscsabán, az igényeknek megfelelő, legkorszerűbb gépekkel, eszközökkel és nagy kardió részleggel. Mint mondta, a megnövekedett energiaköltségek ellenére is folyamatosan garantálják a megszokott színvonalat.

Kelemen Attila tapasztalatai szerint januárban mindig megnő az érdeklődés a sport iránt. Ilyenkor mindig vannak új vendégeik, illetve olyanok is, akik az előző évben abbahagyták a sportot, viszont ilyenkor új lendületet kapnak.

– Azt vettük észre, hogy aki eljut hozzánk, de néhány hét, vagy hónap után csökken a lelkesedése, ő is bizonyos idő elteltével újra megjelenik és vagy alkalmi, vagy bérletes vendéggé válik. A legtöbben januárban látogatják a termet, majd van egy kis visszaesés, és a jó idő beköszöntével ismét többen sportolnak nálunk – fogalmazott a tulajdonos.

Újévkor nagyon sokan megfogadják, hogy egészségesebb életet fognak élni

Kiemelte, hozzájuk vegyes célokkal érkeznek a vendégek. A legtöbben természetesen formálódni vagy fogyni szeretnének, de vannak olyanok is, akik kimondottan egészségmegőrzés céljából kezdenek el mozogni, mert például ülőmunkát végeznek. Többen látogatnak el hozzájuk rehabilitációs céllal, hiszen több légellenállásos gép is rendelkezésre áll. A "hétköznapi vendégeken" kívül járnak hozzájuk erőemelők, akik náluk készülnek a versenyeikre, továbbá csoportos edzések is bővítik az edzőterem kínálatát.

– Korosztályt tekintve is vegyes a vendégkör, viszont egyre több a 15-20 év közötti fiatal. Azt vettük észre, hogy az edzőterem egyfajta közösségi életet teremt számukra – tette hozzá Kelemen Attila.

Az M-Fit edzőterem hat éve nyitotta meg kapuit Békéscsabán a Szabadság téren. Boldog Kata, a fitness center vezetője elmondta, az elmúlt években több profilváltáson is átesett a terem, de ami állandó, az az egészséges életmód és a mozgás iránti szenvedélyük, illetve a vendégszeretetük. Az M-fit konditerem résszel nem rendelkezik, csoportos órákat biztosítanak a vendégeknek. Elhangzott, folyamatosan bővítik az edzéseik és az edzőik számát is.

– Újévkor nagyon sokan megfogadják, hogy egészségesebb életet fognak élni, elkezdenek edzeni, ezt mi is érezzük. Sok lelkes vendég jön, akik hosszú távon is maradnak, és hetente többször mozognak nálunk, de az is előfordul, hogy valaki már az első edzést lemondja – ismertette. Hozzátette, náluk nemcsak januárban, hanem szeptemberben is növekszik a vendégszám.

Boldog Kata hozzátette, szinte minden korosztály megtalálható az edzéseken: volt már szalagavatós vendégük és olyan is, aki épp a hatvanadik születésnapját ünnepelte, ők pedig szeretettel várnak minden mozogni vágyót.