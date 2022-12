Értékként élik meg hovatartozásukat

Tát Margit polgármester elmondta, Méhkeréken egy olyan programsorozatot hívtak életre, amellyel azokra emlékeznek, akik elévülhetetlen szerepet játszottak abban, hogy Méhkerék nemzetiségi arculatú, a hazai románság legfontosabb közösségévé vált. Így idén rendezvényt szerveztek annak apropóján, hogy száz éve született a legendás néptáncos, Nyisztor György, illetve, hogy 75 éve alakult meg a méhkeréki kultúrcsoport. Hangsúlyozta: ebben az évben a méhkeréki román néptánchagyományok bekerültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, valamint Tiszta forrás település címet nyert el Méhkerék. Kiemelte azt is: Méhkeréken értékként élik meg nemzetiségi hovatartozásukat, és ahhoz, hogy meg is élhessék nemzetiségi identitásukat, megkapnak minden támogatást a kormánytól, a településen nemzetiségi bölcsőde, óvoda és általános iskola is működik.