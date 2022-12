Noha az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás a legtöbb kormányhivatali ügyfélszolgálaton szünetel, a halaszthatatlan közfeladatokat és hatósági teendőket ebben az időszakban is ellátják a kormányhivatalok. A folyamatosan indokolt hatósági ellenőrzéseket, és a krízishelyzetek elhárításával összefüggő feladatokat a kormányhivatalok az igazgatási szünet idején is elvégzik, többek között a népegészségügy, az áldozatsegítés, a munkavédelem, az állategészségügy- és élelmiszerbiztonság, a fogyasztóvédelem területén, illetve a Családvédelmi Szolgálatok is ellátják feladataikat.

Mivel az igazgatási szünetben is elérhető hivatalok nyitvatartása és helyszíne is eltérhet a megszokottól, mindenképp javasolt ügyintézés előtt a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódni. Békés megyében személyesen elsősorban a fentebb felsorolt három kormányablakban lehet ügyeket kezdeményezni, intézni, telefonon a 06 (66) 622-000-as telefonszámon, míg e-mailben a [email protected] címre írott elektronikus levélben lehet a kormányhivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a hatóságot keresni, értesíteni.

A kérelmek elektronikus úton, a Magyarorszag.hu oldalon vagy e-papíron bármikor benyújthatók, melyeket az igazgatási szünet végeztével dolgozzák fel.