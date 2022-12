A családi vállalkozás a Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett, GINOP felhívásra pályázott tavaly júniusban, melynek köszönhetően 102,74 millió forint, feltételesen vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.

Ezen összegből eszközöket szereztek be, napkollektoros rendszert telepítettek, valamint képzésen vettek részt.

Lohrné dr. Szűcs Andrea ügyvezetőtől megtudtuk, a támogatásból beszereztek többek között egy Fiber lézervágó berendezést, egy Omron kollaboratív robototot, egy Fiber kézi lézerhegesztőt, valamint egy Universal robotot is, melyeket be is mutattak a résztvevőknek.