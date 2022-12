– A szükség hívta életre akkor, amikor a járvány miatt minden rendezvény elmaradt, a piacok bezártak, mi pedig megélhetés nélkül maradtunk. Most már saját vásáraink vannak, így például a jaminai is, amit második alkalommal rendeztünk meg. Rendszeres vásárt azonban Békéscsabán a Lencsésin és Gyulán már több mint egy éve tartunk. Járunk még többek között Orosházára és Újkígyósra is, utóbbi településen már három éve megtalálhatnak minket a vásárlók. A közelmúltban Békésen is kötöttünk egy együttműködési megállapodást az önkormányzattal, eszerint a helyi rendezvényeken – mint például az adventi vásár – is jelen leszünk a jövőben – fogalmazott Árgyelán Erzsébet.

Ismertette, a közösség kínálatában megtalálhatók ajándéktárgyak, dekorációk, élelmiszerek – így például házi tészta, termelői méz, füstölt húsok, tejtermékek –, illetve tisztálkodási szerek is, mint a kézműves szappan. Kiemelte, minden terméket az adott termelő saját maga állít elő helyi, (legtöbbször saját) alapanyagaiból.

– Nagyon fontos, hogy ezeknek a termékeknek az összetevőit, annak származási helyét pontosan vissza lehet követni, illetve személyesen is lehetőség van a termelővel való kapcsolattartásra, ezek a jellemzők pedig nem mondhatók el a boltban vásárolt termékekről. Mindemellett ezeknek a termékeknek a megvásárlásával a magyar termelőket támogatjuk – emelte ki a közösség vezetője. Azt is elmondta, egyre nagyobb igény mutatkozik a kézműves cikkekre, viszont vannak olyan, kisebb települések, ahol csak ritkán, nagyobb események alkalmával találkoznak a helyiek ilyen jellegű termékekkel. A Portéka Kézműves és Termelői Közösség ezt a piaci rést szeretné betömni és egyre több emberrel megismertetni a helyi, kézműves termékeket.

Az érdeklődők a termelőkkel Békéscsabán, a Lencsési úton lévő Oázis áruház parkolójában találkozhatnak minden hónap második péntek délutánján, Jaminában pedig minden hónap harmadik péntekén a Jézus Szíve Templomnál. Terveik között szerepel az is, hogy Békéscsaba belvárosában is rendszeresen megrendezzék a kézműves vásárokat.