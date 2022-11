Hét napirendet tárgyaltak az orosházi képviselők a szerdai ülésükön. Szó volt az idei adventi programokról és a dekorációról. Ez utóbbi kapcsán Fetser János (MSZP) rákérdezett a főtéri kis faházak bérlésére. Kiderült, nem kell idén bérleti díjat fizetniük az árusoknak. Vannak más, sátras érdeklődők is, akik advent idejére kitelepülnek. Egy interpellációra válaszolva Dávid Zoltán polgármester elmondta, tárgyalásokat folytat a posta vezetőivel a három bezárt kisposta miatt. E témában több hozzászóló is érkezett, megszólalt a délutánra meghirdetett közmeghallgatáson.

Rákóczitelepről Bánfalvi Linda a postájuk kapcsán elmondta, korábban összefogtak még az épület megújításáért is. Sérelmezte, se gyógyszertár, se bankautomata nincs már a településrészen, boltok zárnak be. Oravecz Nóra alpolgármester a postapartner programról beszélt, helyi kisbolttal igyekeznek megoldani a szolgáltatást, ha más megoldás nem lenne. Kovács Mihály a szentetornyaiak nevében emlékeztetett, sok az idős lakos, indokolt a postai jelenlét.

Keresztes István gyopárosi lakosként úgy véli, Orosháza felemelkedésének záloga a fürdő, annak fejlesztése, az élményfürdő tetőzetének a rendbetétele sürgető. Bojtor István alpolgármester három olyan projektről beszélt, amikkel forrásokhoz jut a város e cél érdekében. Baki Zoltánék háza tövében fut a Vásárhelyi úti kerékpárút. Sérelmezte, hogy a házaikból a ki-bejárás balesetveszélyes. Németh Sándor a piactéri zebra kialakítását várja, a piacfejlesztésről is tájékozódott. A Dózsa Györgyi úti kerékpáros nyomvonal felfestése helyett jobban örült volna valódi bringaútnak.

Halmai Endréné a Gárdonyi lakótelepen hiányolta a járdát. Az úszók sikeresek, ám méltatlan, hogy a szülőknek komoly áldozatot kell hozniuk, vidékre kell hordaniuk a fiatalokat téli időszakban edzeni. Miért nem segíti őket a város? – kérdésére Dávid Zoltán elmondta, az egyesületet támogatja az önkormányzat.

Lőrinczné Bálint Judit rákérdezett, mikor lesz a Mátrai Stadionban a felújított focipálya körül modern futókör? Bojtor István egy újabb, komplex pályázatról számolt be, ami a Mikolay-kertet és ezt a futókört is érinti. A Lehel-Táncsics utcák balesetveszélyes kereszteződésére is kapott választ a kérdező: lámpás megoldással tennék biztonságossá.