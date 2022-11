Megtelt a Petőfi Művelődési Központ koncertterme pénteken este. A fákat ezúttal a kardoskúti polgárok és az Orosházi Evangélikus Egyházközség vezetői jelenítették meg, az almákat az iskola egykori és leendő tanulói. A megszólalók által egy elszánt, leleményes, kitartó közösség mesébe illő összefogását ismerhette meg a közönség. Valamennyien hisznek is abban, hogy erőfeszítéseik végül sikerrel járnak.

E közösség élni akarása, összekapaszkodása választ adhat arra a kérdésre is, hogy vajon újra nyithat-e a nyolc éve bezárt kardoskúti iskola? Egy folyamatban lévő kezdeményezés pillanatképeit villantották fel a résztvevők. Elsőként a polgármester, Varga Pál, aki az iskolanyitási ügy élére állt. A statisztikák biztatóak, kezdte mondandóját: nő a születések száma.

A kardoskútiak pedig lelkesek, önzetlenül segítenek, összefogással újítják a régi iskola épületét, azt a 400 négyzetmétert, ahol 2023 szeptemberében akár el is kezdődhet majd a tanítás. A felújításra a pénzt jótékonysági rendezvényekkel teremtik elő, hamarosan Katalin bált szerveznek - jelentette be a műsorban, ahol megszólaltak az építkezésen szorgoskodó apukák, a faluhoz kötődő vállalkozók, akik ha kell, kétkezi munkájukkal tevékenyen segítenek, mennek és bármilyen feladatot elvégeznek, csak haladjon az ügy.

Megszólalt a település első díszpolgára, az iskolanyitás legendásan bőkezű támogatója, Verasztó Lajos is és hazatértek (személyesen, vagy a skyp segítségével) kardoskúti születésűek, akiknek sokat adott egykoron ez az iskola. Sorsuk, helytállásuk példa, a világ bármely pontjára is sodorta őket az élet. Az utolsó igazgató, Verasztó József is nosztalgiázva mesélt a fénykorról, amikor több mint 120 gyereket tanítottak azok között a falak között.

A beszélgetős műsor vendégei voltak az evangélikus egyház képviselői. Ördög Endre igazgató-lelkész arról mesélt, miként fogadta a polgármester ötletét.

– Az én igenem után a presbitériumunk is megvitatta, támogathatónak találta az elképzelést. Ezután az országos szervezetekhez, testületekhez, az egyház oktatási osztályához került az ügy, szakmai véleményeket hoznak. Ezután a zsinat véleményez – sorolta. Majd Nagy Róbert, a Székács iskola igazgatója (ha feltámad a kardoskúti iskola, annak lehet befogadó intézménye) beszélt nyitottságukról, az együttműködésre törekvésről. Ugyanakkor leendő fenntartóként nem lehetünk felelőtlenek, ezeken az egyeztetéseken beszélnünk kell a kihívásokról, nem hallgathatjuk el a nehézségeket sem - tette hozzá.