Beszédében Balog Zoltán önkormányzati képviselő, az ügyrendi, lakásügyi és közrendvédelmi bizottság elnöke elmondta, a városban is fontosnak tartják, hogy ne merüljön feledésbe az első és második világháborús halottak emléke.

– A főtéren emelte Békés város közössége az 1920-as években az első világháborús katona szobrát, aki éppen búcsúzik a családjától, hogy csatába induljon. Sajnos, az emlékmű falát nagyon sok név borítja. Olyan békésiek neve, akik életüket adták a hazáért. Néhány éve a monumentumot felújították – fogalmazott Balog Zoltán. Mint elmondta, az első világháború emlékművel jól megfér a második világháború emlékmű.

– Egy törött harang, valamint a bronztáblák a békési hősi halottak és a civil áldozatok nevével, akik a második vérfürdőben vesztették életüket. Itt már nemcsak katonákról van szó, hanem olyan civilekről is, akiket elhurcoltak vagy pedig a harcok során vesztették életüket – tette hozzá. – Önkormányzatunknak fontos a hősök és áldozatok emlékének megőrzése.

Az önkormányzati képviselő kitért arra, hogy a magyar történelem tele van dicsőséges és vesztes csatákkal, háborúkkal.

– Sajnos, az elmúlt évszázad történelemoktatásában elsősorban a vereségeket hangsúlyozták. Nemzeti ünnepeink és gyásznapjaink is a vesztes forradalmakra, szabadságharcokra emlékeztetnek. Pedig a magyar történelem nagy könyvének vannak dicső lapjai is, és nagyon örülök, hogy a mostani általános és középiskolások történelemkönyveiben ezekre is emlékeztetnek. Mert bizony a magyar katona vívott győztes csatákat is, és olyan haditetteket is végrehajtott, amelyekre büszkék lehetünk. A pozsonyi csata, Nagy Lajos hadjáratai, Mátyás király hódításai, a dicsőséges tavaszi hadjárat mind-mind olyan történelmi események, amelyekre méltán lehet büszke az utókor – sorolta Balog Zoltán. – Az első világháborút úgy vesztettük el, hogy a frontok messze-messze húzódtak a magyar határoktól. Az osztrák-magyar hadsereg legyőzte keleten az orosz és a román hadsereget, elfoglalta Romániát és Szerbiát, mélyen benyomult Olaszországba. A második világháborút is elveszítettük végül, de a magyar honvéd itt is helytállt.