A Covid járvány alapjaiban változtatta meg az egészségügyi ellátás menetét és rendszerét. A lezárások, a bizonytalanság, a kórházakra zúduló rengeteg beteg az egészségügyi dolgozók életét is egyik napról a másikra átrendezte. Ez az egyébként is túlterhelt személyzetre a korábbinál is nagyobb nyomást helyezett, ami a mindennapi betegellátásban is érezhető volt. Előfordult, hogy a betegek, a hozzátartozók is egyre feszültebbé, türelmetlenebbé váltak a környezetükkel szemben, ami extra kihívás elé állította a betegellátásban velük érintkező dolgozókat.

A vezetők is erősen kiszolgáltatottá váltak a betegek, hozzátartozók, kollégák érzelmi állapotától, a rendszerszintű kihívások generálta, sokszor megoldhatatlannak tetsző nehéz helyzetektől, sokan a munkahelyi kiégés szélére kerültek. A Semmelweis Egyetem akkreditálásában megrendezett képzés célja épp ennek elkerülése, megelőzése volt. A résztvevő vezetők felismerhették a stresszforrások, nehézségeik valódi legvégső kiváltó okait és személyesen megtapasztalták, hogy vannak olyan eszközök, mellyel hatással lehetnek kollégáikra, a kiváltó okok megszüntetésére.

A képzés célja volt, hogy a résztvevők képessé váljanak változatlan körülmények között a tegnapi önmagukhoz képest stresszmentesebben, jobban élni.

Az előadók sok helyzetgyakorlaton és rengeteg példán keresztül mutatták be azokat a lehetőségeket, melyeket a kórházi vezetők a mindennapi munka során alkalmazhatnak beosztottjaik körében.