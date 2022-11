A közeli települések mellett még Csongrád-Csanád és Szolnok megyéből is érkeztek a tű virtuózai de volt, akit a kíváncsiság csalt be a Petőfi Művelődési Központ koncerttermébe, ami gyorsan megtelt reggel.

Előkerültek az anyagok, a fonalak. Régi, jó ismerősök adtak egymásnak ötleteket, mutatták be olyan újdonságaikat, amiket az elmúlt hónapokban készítettek. A házigazdák mini tárlattal készültek. Végváriné Rehák Gizella, a házigazdák nevében elmesélte, a pandémia óta (2019) nem volt ilyen közösségüket erősítő találkozó, workshop, közös varrás. Igaz, eddig se tétlenkedtek, ezért is születtek hatalmas takarók, párnák, terítők, a mindennapokban praktikus eszközök ügyes kezeik nyomán. Még a bevásárlókocsit (hétköznapi nyelven banyatankot) is újragondolták, megvarrták és kiállították – ezt is nevetve mesélték a tagok.

Tanultak újdonságokat: most például a diribdarab anyagmaradékok felhasználása került a fókuszba.