Komáromi Zoltán, a középiskola igazgatóhelyettese elmondta, száznál is több trefortos diák – azaz a tanulók több mint tíz százaléka – jelentkezett a versenyekre, akik csapatokban, versenyszerűen mérik össze tudásukat, tehetségüket különféle játékokban, így a stratégiai League of Legends, a Rocket League vagy a Valorant keretében.

Hozzátette, évekkel ezelőtt is volt, hogy összejöttek a fiatalok és az oktatók egy-egy délután, és játékkal töltötték az idejüket. Azt tapasztalták, hogy ez tetszik a diákoknak, ennek mentén kezdték megszervezni az e-sportnapokat. Szükség volt azonban egy megfelelő helyszínre is, amely ennek teret ad, így szimbolikusan graffitikkel rendbe tették az egyik szaktantermet, valamint a gépparkot is korszerűsítették, játékok fogadására alkalmassá tették.

Komáromi Zoltán igazgatóhelyettes kiemelte: egy-egy ilyen e-sportnap pedagógiai célokat ugyancsak szolgál. Hiszen közösséget kovácsolnak, a fiatalok csapatban való együttműködése is fejlődik, illetve előfordulhat, hogy tehetségekre bukkannak az e-sport területén – megemlítette, hogy a középiskola európai szintű versenyzővel büszkélkedhet Horváth Zsolt Gábor révén.

A szoftverfejlesztőnek készülő 20 éves békéscsabai fiatal elmondta, hogy korábban futballozott, azonban megsérült, ekkor, 12 évesen kezdett játszani, eleinte szórakozásból. Aztán 15 évesen szintet váltott, sokat gyakorolt, hogy fejlődhessen, és fejlesztette nyelvtudását is, hiszen van, hogy külföldiekkel játszik – a League of Legends, Valorant, a Rocket League és a FIFA-sorozat áll hozzá közel. Szeretne minél magasabb, nemzetközi szintre eljutni az e-sporttal, amelynek szerinte van létjogosultsága.

A szaktantermet Hlásznyik Attila utcaművész tette otthonosabbá graffitikkel: az egyiken, a 6x,175 méteres alkotáson az látható, amint a játékok főhősei egy felhőből lépnek ki, a másikon pedig a Trefort E-sport felirat olvasható. Szerinte így szívesebben térnek majd be a gyerekek a helyiségbe akkor is, ha nem versenyeznek és játszanak, hanem tanórákon vesznek részt.