A tanösvényen haladva most a szabadkígyósi Nagyerdő őszi arcát ismerhették meg a résztvevők. Minden évszakban szerveznek itt túrákat, s az erdő mindig más-más szépségeket tartogat. Az őszi kirándulásokon a fő attrakciót az őszirózsák virágzása jelenti. Réti őszirózsák most is tömegesen voltak, s virágzó aranyfürt őszirózsákat is találtak.