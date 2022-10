– Szerintem a pirospaprikára gondolt, mert ez az igazi titka a csabai kolbásznak.

– Igaza van, és úgy mondanám, ez a lelke. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen a paprika beltartalmi értéke, a festőanyag- és olajtartalma. Mikor melyik paprikát szedték először, másodszor, harmadszor. Nem akarok túl tudományosnak tűnni, csak a tapasztalataimat mondom. A fokhagymánál csak a tavaszi jöhet szóba, és itt is meg kell találni a megfelelő arányt. A köménynél a friss kolbászba jó az őrölt, de a vastagkolbászba egészet rakunk, hogy szép lassan, a szikkadás során tárulkozzon ki az aromája.

– Lassan már kolbászművésznek mondanám. Mást is készít e mellett?

– Szeretek pörkölteket készíteni, céges bulin is főztem már, állítólag nem is rosszul. Ha viszont enni kell, a birkagulyás a kedvencem. No és a disznótorhoz kapcsolódó ételsor. A reggeli hagymás vér főtt burgonyával, a frissen sült pecsenyehús, az orjaleves és este a szárma, vagyis a töltött káposzta.

– Hányszor vág disznót egy szezon alatt?

– A csabai szlovák hagyományok szerint november 30-án, András-napkor vágjuk az elsőt, aztán három-négy hízó még sorra kerül, szerencsére édesapám hizlalja is a jószágokat. A disznótor maga ünnep, együtt a család, saját tepertőből sül a pogácsa, előkerülnek finom pálinkák, szóval őrizzük a hagyományt, amit őseink ránk hagytak.

– Most indult először a szárazkolbászversenyen. Nevez jövőre is, hogy megvédje a címét?

– Úgy gondolom, ez kötelességem is. Tehát odafigyelek a kamra kulcsára, hogy a jövő évi nevezésre is maradjon versenydarab.

Névjegy Such Zoltán András 1986-ban született Békéscsabán. A Vízműben érettségizett és végzett technikusként. Debrecenben kertészmérnökként diplomázott, majd már munka mellett növényorvosi képesítést is szerzett. Dolgozott a csorvási Hunapfelnél, tíz éve a Hidasháti Zrt. munkatársa, négy esztendeje a vetőmagüzem vezetője. Nős, felesége Renáta, három gyermeket nevelnek, Luca harmadikos, Judit elsős általános, András pedig középső csoportos óvodás. Mindhárman az Evangélikusba járnak. A kolbászkirály hobbija az olvasás, legszívesebben történelemmel kapcsolatos krimiket, kalandregényeket forgat.