A tanyagondnok jelenti sokak számára az egyetlen kapcsolatot

Zsólyomi Attila zsanai tanyagondnok a mindennapi munkájáról számolt be. Mint elhangzott: akadnak olyan ellátottak, akik 10-12 kilométerre laknak a falu központjától. A gondnokot 45-55 fő várja, hiszen sokuknak ő jelenti az egyetlen kapcsolatot a külvilággal. A zömében homokos utakon van, amikor napi 150 kilométert is megtesz Zsólyomi Attila, aki a bevásárlásokban, a tűzrevaló bekészítésében, gázpalackok cseréjében, a gyógyszerek és a takarmány beszerzésében is segít. Gyakran a Szegedről kijáró háziorvost is ő szállítja a betegekhez, mert a dűlőutakon kell a helyismeret.