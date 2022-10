„Az álmomat élem” – ezt a címet adta a beszélgetésnek Zorka, aki elmondta: a cím onnan eredt, hogy gyermekkori álma volt a mazsorettezés, ráadásul olyan eredményeket ért el, amiről álmodni sem mert korábban. A fiatal tehetség egyébként már kilenc éve a könyvtár tagja és a közösségi szolgálatának egy részét is az intézmény falain belül töltötte.

Hrubecz Zorka 2011 óta a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes tagja, ahol junior és senior csoport is működik. Lukoviczki Anna igazgatóhelyettes kérdésére elmesélte, már nagyon fiatalon lenyűgözték a mazsorett táncosok: a nagymamájával rendszeresen jártak a Zenit fesztiválra, ahol csodálattal nézte a fellépőket. Ekkoriban kezdte el egy csorvási szomszédjától megtanulni a mazsorettezés alapjait.

Habár Zorka még csak 18 éves, már seniornak számít az egyesületnél, hiszen 11 évesen kezdett el táncolni, ami ebben a sportágban viszonylag későinek számít. Mint mondta: a legideálisabb időpont a mazsorettezés elkezdésére a 6-7 éves kor, ekkor a gyerekek kadét kategóriába kerülnek. Zorka először egy más stílusú táncban próbálta ki magát, amit nem érzett a magáénak. Viszont éppen abban az évben alakult a mazsorett csoport Békéscsabán, így minden adott volt a váltáshoz.

Lukoviczki Anna a táncműfaj, illetve a tradicionális mazsorett ruha kialakulásáról kérdezte Zorkát aki elmondta: a mazsorett-táncosok eredetileg fúvós zenekarok előtt vonultak, később alakult csak külön sportággá művészetük.

Zorka jelenleg a Közgé tanulója, ahol idén kezdte a 11. osztályt német-turisztika szakon. Tanulmányai mellett a fiatal lány heti három edzésen vesz részt, így igen szoros az időbeosztása. Mint mondta, az edzések alkalmával a legfontosabb a nyújtás, illetve ilyenkor gyakorolják a táncos elemeket és a szertechnikát is: így a magasdobásokat, a pom-pom gyakorlatokat, az emeléseket és formációkat, ezek mind részét képezik a mazsorettnek. A versenyeken, fellépéseken bemutatott koreográfiákat is az edzések alkalmával állítják össze, a felkészülés pedig általában egy hónapot vesz igénybe.

A Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes több országos- és minősítő versenyen szerepelt és ért el kiváló eredményeket. Az együttes táncosai részt vettek már többek között a Szolnok Open-en illetve több országos bajnokságon is. Tavasszal a Csabagyöngye Kulturális Központban is felléptek az egyesület tagjai, az esemény bevételét pedig egy gyermekotthonnak ajánlották fel. Az érdeklődők legközelebb a 25. Csabai Kolbászfesztiválon nézhetik meg Zorkát, ahol többek között fellép a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes is.