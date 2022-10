Mint az a nemzeti park oldalán olvasható, október 1-jén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Békés megyei csoportjával közösen szerveztek madárszámlálással és madárgyűrűzéssel egybekötött túrát a Kis-Sárréten. A találkozó ezúttal is a Bihari Madárvártán volt. A vénasszonyok nyarát idéző, szép őszi időben 52 vendég érkezett. A résztvevők többsége ezúttal is Békés megyéből, ezen belül is Gyuláról jött, de voltak Békéscsabáról, Debrecenből és Miskolcról is.

A program kerete a madárgyűrűzés volt, melynek során 9 faj 29 egyedét sikerült befogni. A leggyakoribb madár a széncinege volt, de a cinegék és nádi énekesek mellett fogta egy erdei szürkebegyet is. A gyűrűzést követően gépkocsikkal átmentek a Begécsi-halastavakra, ahol egy 6 kilométeres gyalogtúra keretében ismerkedtek a résztvevők a térség madárvilágával. Az egyik lecsapolt tóegységen nagyszámú madár táplálkozott, láttak többek között dankasirályokat, bíbiceket, gulipánokat, nagy pólingokat és havasi partfutókat.