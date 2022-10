Petőfi István pénztárnok is volt

Petrovszki-Riegler Ivett, a kondorosi könyvtár vezetője elmondta, Petőfi István 1858-ban került Geist Gyula birtokára. Ispánként, gazdatisztként dolgozott, majd 1864-től az egész Geist-birtok jószágigazgatója lett. Ott volt Kondoros újratelepítői között is, 1875. december 23-án az első képviselő-testületi ülésen Petőfi István javaslatára került be Kondoros község első pecsétjébe a kiterjesztett szárnyú kondorsas. 1875-től 1880-ig, csekély tiszteletdíj ellenében, Kondoros pénztárnoki állását is betöltötte. Életét, érzéseit versei őrizték meg, melyekben a csikós- és betyárélet, a szerelem és a haza témái jelennek meg. 1994-ben az általános iskola új épületének átadásakor az intézmény tiszteletből és hálából felvette Petőfi István nevét. Most pedig az egykori Petőfi-lak mellett felállíthatták tiszteletére az emlékoszlopot.