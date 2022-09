A kisfiú érdekében Csorváson is megmozdultak és vasárnap jótékonysági futóversenyt rendeztek, hogy bármilyen összeggel is, de hozzájáruljanak a gyógyulásáért.

Az időjárás mindenesetre kedvezett az eseménynek, ideális futóidőben, közel 90-en adták le nevezésüket a 700 méteres, a 2 és 10 kilométeres távra a 26 év alatti, a 26 és 45 év közötti, valamint a 45 év feletti kategóriában.

Huszárné Pleskó Andrea főszervezőtől megtudtuk, hogy örültek, hogy ennyien megmozdultak a kisfiú érdekében.

– Még az egyik helyi óvodai csoport is eljött az óvónő vezetésével, hogy a legkisebb távon részt vegyen – mondta. – Sokan érkeztek vidékről, de nagyon sok helyi is elindult a versenyen. Több önkéntes is jelentkezett, és helyi vállalkozók, az önkormányzat, illetve Nonprofit Kft. is segített, és még a békéscsabai Kós Károly iskolából is kaptunk támogatást.

– Először rendeztünk ilyen eseményt, ami azt hiszem, hogy elérte a célját, a nevezési díjakból sikerült összegyűjtenünk 136 ezer forintot az Együtt Tomikáért–SMA1-Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány javára.

Zárásként nem akárki, a világ- és Európa-bajnok egykori aerobikos Katus Attila tartott még egy jó hangulatú közös tornát a kilátogatóknak.

Győztesek. Nők. 26 év alattiak, 2 km. Csarna Szonja. 26-45 évesek, 2 km: Goron Júlia. 10 km: Szamosi Dóra. 45 év felettiek, 2 km: Hoffmann Szilvia.

Férfiak. 26 év alattiak, 2 km: Varga Barnabás. 26-45 évesek, 2 km: Tóth András. 10 km: Takács Ferenc. 45 év felettiek, 2 km: Tóth Árpád. 10 km: Tarnai Szilárd.