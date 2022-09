A szeptember az Alzheimer világhónapja, szeptember 21. az Alzheimer világnapja. Egyre több ország csatlakozik a kezdeményezők célkitűzéseihez: felhívja a figyelmet a kórra és más demenciákra, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek a javítására. Harmadik éve csatlakozik a Nagyszénási Gondozási Központ Idősek Klubja. Pető Mihályné főszervező programjaikról mesélt.

Krausz Magdolna, Pető Mihályné, Jávorka Mihályné, Oláhné Székács Katalin

– Egyre több a demens ember a településünkön. Felkészülünk, vannak speciális tudással rendelkező munkatársak. Technikai felszereltségünk is adott – mutatta be munkatársaival, miközben a résztvevők már a tornagyakorlatokra készülődtek. Sajbenné Kocsondi Ildikó ajánlott részükre nyaki tornát, majd a védőnők az Alzheimer-kórról, a gondolkodás és a megismerési funkciók beszűküléséről, magatartás-válto­zásról, a biológiai leépüléssel járó betegségről adtak tájékoztatást. Az országos programmal párhuzamosan a szénásiak is sétával zárták a délelőtti programot.