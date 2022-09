Szombaton kiérkezve a Szarvasi Szilvanapokra egyből feltűnő volt a jó hangulat, és persze a gasztronómiai standoktól áradó ínycsiklandó illatok. Elsőként a Látványkonyhát látogattuk meg, ahol Prohászka Béla Venesz-díjas Olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, valamint Tímár András Venesz-díjas Olimpiai aranyérmes mesterszakács vezényletében készültek az ételek, akik mellett közreműködtek a helyi vállalkozók, valamint Babák Mihály polgármester és Dankó Béla országgyűlési képviselő is kötényt ragadott.

Prohászka Bélától megtudtuk, csak szombaton összesen 18 féle ételt készítettek helyi alapanyagokból. Ezek központi elemei voltak többek között a hal, a pulyka, a sertés és a kacsa.

Természetesen mindegyik alapanyagai között szerepelt a szilva is valamilyen formában, így nyersen, lekvárként, cibereként, pálinkaként, vagy épp sörként. A húsos, zöldséges és szilvás egytálételeket pedig különböző fűszerekkel bolondították meg. Az ételek pedig olyannyira jól sikerültek, hogy mindegyik körülbelül tíz perc alatt el is fogyott.

A sor azonban nem csak az ételosztáskor, hanem a finomságok készítésekor is nagy volt standjuknál, hiszen nem csupán kóstoltak a látogatók, hanem érdeklődtek is az alapanyagokról, és persze a receptek lelőhelyéről is. Végül elárulta, ő maga a kezdetektől ott volt minden Szilvanapokon, ahová nagy örömmel jár vissza újra és újra, mert a szarvasi gasztronómiai fesztivál a szívéhez nőtt.

A Látványkonyha után a kirakodó vásáron keresztül a tematikus udvarokba vezetett utunk, melyek között volt Borudvar, Kézműves sörök udvara, Zebra Club-, Korona Katlan, Kölyök- és Civil udvar is. A jó hangulat mindegyikben adott volt, a Kézműves sörök udvarában például Country táncra is perdültek, a Kölyökudvarban pedig épp a Csimota zenekar szórakoztatta a legkisebbeket.

A fesztiválon ugyanakkor nem maradhatott el a szilvalekvár főzés sem. A szarvasi Pinke Kitti standjuknál elárulta, családjával immár húsz éve főznek minden alkalommal a Szilvanapokon. Szombat délután már az idei tizenegyedik üst lekvárt kavargatták a rendezvényen, amiből még három volt nekik hátra. Így összesen mintegy 1300 kilogramm szilvát varázsolnak lekvárrá a fesztiválon. Hozzátette, ennek túlnyomó része el is fogy már a helyszínen. A hétköznapokban egyébként nem foglalkoznak lekvárfőzéssel, ez csupán egy Szilvanapok hagyomány és hobbi náluk. Végül elárulta, tizenöt fős csapatuk vezetője keresztapja, Jurák Pál őstermelő.

A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület standjához érve több szilvás és nem szilvás finomságot is felfedeztünk. Elnökük, Závoda Ferenc kérdésünkre elmondta, véleménye szerint az elmúlt évekhez hasonlóan telik az idei Szarvasi Szilvanapok, aminek a péntek éjjeli esőzés sem szabott gátat. Hozzátette, ahogy korábban, úgy most is megtalálnak minden kedvükre való ételt, italt vagy szórakozást a fesztiválra látogatók, legyenek azok szarvasiak, vagy más településről, esetleg másik országból érkező vendégek, úgy, mint testvérvárosaik, Szilágysomlyó, Szentegyháza, Barót, Élesd vagy épp Poprád delegációjának tagjai.

Závoda Ferenc elárulta, ők immár hagyományosan készültek lapcsankával a rendezvényre, amit nagyon kedvelnek a látogatók. Ezt az eredetileg tót ételt legtöbben tócsninak, vagy például krumplifasírtnak ismerik.

Ők speciálisan, szarvasi módra készítik el minden évben a Szilvanapokra. Náluk ugyanis kerülnek bele olyan fűszerek – például a fehérbors –, amitől azt mondják rá, ebben a formában csak Szarvason lehet kóstolni. A kisült lapcsankára pedig természetesen helyi mozzarella kerül, aki sajttal enné, de választható a tejfölös-fokhagymás verzió is. Végül elmondta, a lapcsankán kívül készítenek a hétvégén szilvásgombócot, és szilvalekváros kiflit is, no meg persze szilvalekvárt, amiből két rézüstnyit főztek a rendezvényen. Továbbá kínáltak szarvasi kolbászt és hurkát, már csak annak apropóján is, hogy hamarosan, október 1-jén a Piaccsarnokban megtartják az immár XVI. Szarvasi Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Versenyt.