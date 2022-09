Alt Norbert elmondta, az önkormányzat az Egészséges Városért Közalapítvány közreműködésével 2014 óta biztosítja a városban ezt a lehetőséget a gyermekek számára. Az azóta eltelt időszakban összesen harminchat lisztérzékeny kisdiákot szűrtek ki, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagy többsége részt vesz a szűrésen. Dr. Abdulrahman Abrulrab Mohamed nagyon fontosnak nevezte, hogy a lisztérzékenységet még tünetmentes állapotban felfedezzék, mert így a gyerekek időben eljuthatnak a megfelelő szakemberhez.

– Amikor már tünetek is jelentkeznek, szövődmények is vannak – tette hozzá dr. Abdulrahman Abrulrab Mohamed. Az alapítvány kuratóriumi elnöke szólt arról, hogy a gyulai önkormányzat évek óta felkarolja és támogatja a szűréseket, míg a kezdeményezéshez már Kétegyháza, Elek és idén Vésztő is csatlakozott. A szakember kifejtette, egyetlen csepp vérből öt percen belül megvan az eredmény, és ha egy lisztérzékeny gyermeket találnak, már megéri az akció. Az érintett diákokat azonnal megfelelő szakemberhez irányítják további vizsgálatokra, és a gyerekek a megfelelő diéta mellett teljes, egész életet élhetnek.

Alt Norbert, dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed és dr. Bódi Piroska szólt a szűrés fontosságáról

Fotós: Bencsik Ádám

Dr. Bódi Piroska elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy a vizsgálat ingyenes, míg a teszt patikai körülmények között körülbelül 5000 forintba kerül. Hangsúlyozta, a szűrés lényege, hogy felismerjék a tünetmentes lisztérzékeny gyermekeket, és megelőzzék a hosszú távú szövődmények előfordulását. A betegség átlagosan százból egy ember érint Magyarországon, de Gyulán a szűrővizsgálatok átlagosan 85-ből egy gyermeket, Szolnokon pedig 65-ből egy beteget szűrtek ki.

A kezeletlen lisztérzékenység vastagbéldaganatot okozhat, de csontritkulás, a kisagy sorvadása és szellemi leépülés egyaránt előfordulhat a következtében.