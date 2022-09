Dr. Máthé Ilona elmondta, a nemzetközi együttműködés, azaz azaz Erasmus+ keretén belül megvalósuló, eNurcing – hallgatói gyakorlat támogatása nevet viselő, tizennyolc hónapon át tartó projekt anyagi hátterét uniós forrás biztosítja. A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának főiskolai docense, Idegen Nyelvi Lektorátusának vezetője hozzátette, a pályázat nyertese a romániai Galati városban levő Christiana Posztszekunderi Egészségügyi Szakközépiskola, ahonnan májusban érkeztek magyarországi tanulmányútra diákok.

– Együtt ellátogattunk a békéscsabai egyetemre, a gyulai szakképzési centrumba, emellett klubjellegű, nappali ellátást nyújtó intézményekben és bentlakásos idősotthonokban is jártunk. Bepillantást nyerhettünk az autizmussal és az értelmi fogyatékossággal élők mindennapjaiba is -sorolta a szakember, hangsúlyozva, minden országban a kultúra, a civilizáció mértéke és a mentalitás adja meg az egészségügyi, szociális gondoskodás kereteit. Hozzáfűzte, a három nap tartalmasan telt, a fiatalok kulturális csemegét is kaptak, élményeket gyűjthettek a Munkácsy múzeumban és a gyulai Várfürdőben is.

– A magyar diákok júniusban utaztak Galatiba. Megismerték a település felújított kórházának működését, illetve tanulmányozták a nappali és a bentlakásos időskori ellátást nyújtó intézményeket - sorolta tovább dr. Máthé Ilona, kiemelve, hogy az egyik helyen különleges programba csöppentek. Az idősek saját kezűleg horgolt ruháikat sorakoztatták fel házi divatbemutató keretében. A fiatalok láthatták azt is, mennyire intenzíven bevonják a romániai ifjabb generáció tagjait az gondozásba, erősítve bennük az idősek iránti tiszteletet, miközben a gondozottaknak megőrzik fiatalságukat a szellemi és érzelmi kihívások révén.

– Míg itthon nyolcadik osztályra épülő egészségügyi képzés folyik, azaz a gyermekek 14 évesen bekerülnek a szakképzés rendszerébe, majd mehetnek dolgozni, vagy diplomát szerezni, addig Romániában érettségire épül a szakirányú továbbtanulás - sorolta a legszembetűnőbb különbséget dr. Máthé Ilona. Hozzátette, gyümölcsöző volt a tapasztalatcsere, melynek nyomán készül a háromnyelvű, oktatási célú digitális platform; a leendő szakemberek képzését támogatják a munkával. A magyarok témája az idősgondozás, tíz témakört kaptak, melyek mindegyike az életkor előrehaladtával felmerülő egészségügyi problémákhoz, sajátosságokhoz kapcsolódik. A romániaiak a kórházi gondozást veszik célba: tizenöt témát felölelve ismertetik a rendszerben felmerülő feladatokat részletes elméleti és gyakorlati anyagukkal.

Gyakorlatorientált szakmai tananyagot alkotnak meg

Dr. Máthé Ilona elmondta, a cél, hogy fejlesszék, bővítsék a tanulni vágyók tudását, ezért átfogó segédanyagot készítenek a szakemberek, amit a projektben résztvevő diákok próbálnak majd ki először. Feleletválasztós elektronikus teszteket raknak össze, szimulálják a labortevékenységeket, sőt esettanulmányokkal fűszerezik a tananyagot. A platform tehát gyakorlatorientált lesz: a diákok tulajdonképpen már a tanteremben is „találkozhatnak” páciensekkel, ellátottakkal. A szakmai anyag hivatalos nyelve az angol, de magyar, román nyelven is elérhető lesz, sőt később igény szerint lefordítják más nyelvekre.