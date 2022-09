Balogh Örse szülővárosának hálája jeléül rajzban örökítette meg a város épületeit az utókornak. Képes kiadvány is született a múzeum jóvoltából, Orosháza ceruzavégen címmel. A város rajzolt épületei így eljutottak a messzi Svájcba, Amerikába is. Most egy kiállításon látható a 114 épületrajz. Az alkotót Józó Tamásné, a múzeum vezetője, és Dávid Zoltán polgármester köszöntötte a képtárban nyílt kiállításon.