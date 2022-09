Az eseményt ezúttal is óriási érdeklődés kísérte, a sok ezer néző pedig ezen a szombaton is remek produkciókat láthatott, amelyek közül, bár nehéz rangsorolni, az egyik legjobb programot Kötél István és az idei Streetfighter Nap arca, Borbély Kornél mutatta be. Volt ott minden: látványos mutatványok és humor egyaránt.

A veszprémi Borbély Kornél hírportálunknak elmondta, a mezőberényi esemény mindig egyfajta szezonzárónak is számít, itt nincs bennük feszültség, kicsit elengedhetik magukat.

– Olyan, mint egy nagy család, mintha hazajönnénk, nagyon szeretünk itt lenni – árulta el a kiváló motoros.

A székesfehérvári Kötél István kiemelte, Berényben mindig hatalmas a hangulat, a nézők nagyon örülnek nekik, valamennyi motorost óriási tapssal biztatnak, ők pedig igyekeznek minden megtenni a szórakoztatásukért.