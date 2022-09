Békés megyében augusztus 15-e és szeptember 12-e között a jégkármérséklő (Jéger) rendszer generátorait tíz napon is bekapcsolták – közölték a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK). A megyében lévő 63 generátorból csak hat, – a kezelőket ért fenyegetések miatt, az ő védelmük érdekében – korábban leállított talajgenerátor nem üzemelt.

– Azaz a generátorok nagyon nagy része működött, és közben az elmúlt 30 napban Békés megyében a csapadékmennyiség meghaladta az országos átlagot – hangsúlyozta közleményében az agrárkamara.

– Akik nem hisznek a szakembereknek, talán hihetnek annak a ténynek, hogy a generátorok működése mellett lehullott jelentős csapadékmennyiség is mutatja, hogy – a tévhitekkel ellentétben – a berendezések nem befolyásolják a csapadék kialakulását és mennyiségét, kizárólag annak halmazállapotára, a kialakuló jégszemek méretére vannak hatással. Nem a rendszer miatt volt szárazság, a Jéger a nagy esőzések idején is üzemelt. Sőt, a megelőző, aszályos egy hónapban csupán hat napon át kapcsolták be a generátorokat.

Az agrárkamaránál kiemelték: mint ahogy arról korábban is folyamatosan tájékoztatást adtak, a jégkármérséklő rendszer talajgenerátorai abban az esetben üzemelnek, amikor heves zivatarok során jégesők kialakulásának is fennál az esélye. A korábbi aszályt követően az elmúlt két-három hétben Európa időjárása kedvezően változott a csapadékképződés szempontjából, így hazánkat is elérték az esőt hozó felhőrendszerek.

A csapadékképződésnek az kedvezett, hogy az Európa nagy részén tapasztalt történelmi mértékű aszály kialakulásában jelentős szerepet játszó anticiklonok augusztusra legyengültek, és ciklonokkal megérkeztek a zivatarfelhők, melyek a kontinens belső területeit is elérték. Jelentősebb változás az időjárásban augusztus 19-én kezdődött, ekkortól változékonyabbra és csapadékosabbra, hűvösebbre fordult az idő, és ez a front hazánk időjárását is befolyásolta.

A NAK-nál közölték, tudományosan bizonyított, hogy a jégszemek méretének mérséklésén túl a jégkármérséklő rendszer az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni.

