Minden év nyarán, így idén is hírt adunk arról, hogyan viselik a hőséget a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatparkjának lakói – írta meg a napokban a nemzeti park. Elárulták, a kánikula ezen a nyáron is arra késztette nem csupán az embereket, hanem az állatokat is, hogy lehetőségeikhez mérten védekezzenek az időjárás szélsőségei ellen.

A gímszarvasok is gyakran vízbe merészkednek a nyári hőségben

Forrás: KMNP

Ahogy a legmelegebb órákban az alföldi tájak is elcsendesülnek, úgy az állatok is leggyakrabban pirkadatkor vagy szürkületkor mozognak és táplálkoznak legszívesebben. Napközben pedig igyekeznek a jó pár fokkal hűvösebb, árnyékos helyeket és a vizek közelségét keresni.

Éppen ezért a hőségben az állatpark lakóinak is igyekeznek biztosítani a megfelelő hűsölési lehetőséget. Hozzátették, szerencsére a szarvasi Anna-liget több száz éves fái minden kifutóra, röpdére és állatházra megfelelő árnyékot vetnek.

Ugyanakkor a nyári időszakban sűrűn feltöltik a gímszarvasok, a jávorszarvasok és a vaddisznók dagonyáit, melyben mindannyian frissítő sárfürdőt vehetnek.

A vaddisznók vízben-sárban dagonyáznak, őket ez hűti le a forró napokon

Forrás: KMNP

A sár nem mellesleg az élősködők elől is kiválóan védi őket. Mint megírták, Kurszán és Ajsa a két, immár kifejlett farkas is mindig kap a fürdőzési lehetőségen. Számukra igazi, önfeledt móka a vízben való játék, tehát a hűsölés mellett még remek időtöltésnek is bizonyul esetükben a pancsolás.

A fürdőzés mellett elengedhetetlen a sok folyadék fogyasztása az állatoknál

Forrás: KMNP

A nemzeti park beszámolójából kiderült, a gímszarvasokon, jávorszarvasokon, vaddisznókon és farkasokon túl más fajok igyekeznek a föld alá bújva átvészelni a legmelegebb órákat a Körösvölgyi Állatparkban. A borzok és az aranysakálok például kotorékuk hűvösébe húzódnak, az európai bölények pedig szívesen vesznek ilyenkor porfürdőt.

Hangsúlyozták, az ivóvíz gyakori pótlása elengedhetetlen az állatok számára a hőségben. Hiszen ilyenkor nem csak sűrűbben isznak, hanem némelyikük szívesen bele is fekszik az itatóba. A holló, az uhu vagy az uráli bagoly például hatalmas és látványos strandolást tud rendezni.