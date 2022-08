A kiállítást Lonovics László festő- és grafikusművész nyitotta meg, aki felelevenítette a fotózás történetét, a dagerrotípiától az analóg, majd a digitális fényképezésig. Elmondta, a fotózás egy időben konkurált a festészettel, a műfajait is onnan kölcsönözte, és a mostani tárlaton is megjelennek a klasszikus műfajok. Kiemelte: a fényképek egy pillanatot örökítenek meg, és ha van üzenetük is, akkor az már művészet. A tárlat október 5-ig tekinthető meg.