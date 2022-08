Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint a felelős állattartáshoz jó tartási helyre, az állat ellátásához anyagi fedezetre, illetve kellő mennyiségű szabadidőre van szükség.

Ha a három szükséglet közül bármelyik is hiányzik, az állattartás nem lesz megfelelő.

– A felelős állattartói kultúra kialakítása és az állatok védelme érdekében alapvető szükséglet lehetne, hogy aki cicát, kutyát vagy egyéb más kisállatot szeretne tartani, annak legyenek alapvető ismeretei az állat szükségletei és jóléte kapcsán. Az állatorvosi rendelőkben praktizáló állatorvosokon keresztül vagy a helyi önkormányzatok az adott településeken élők számára működtethetnének egy nyilvántartást az állattartókról, mely révén jogosítványt vagy eltiltást eszközölhetnének – javasolta az egyesület vezetője.

Laczó Rita, a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány önkéntese is azt tapasztalja, hogy vannak, akik hirtelen döntenek az állattartás mellett: – A pandémia ideje alatt sokan, amíg otthon voltak, kutyát vettek, fogadtak maguk mellé. Viszont egy részük nem gondolt abba bele, hogy az újranyitás után is felelősséggel tartoznak értük. Pedig ez egy hosszú távú, több mint tíz éven át tartó elköteleződés. A kutyatartás áldozatot és életmódváltást igényel a gazdától és a befogadó családtól – hangsúlyozta az alapítvány önkéntese, aki nagyon hasznosnak tartja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által indított gazdijogsi tanfolyamot, amely felkészíti a leendő gazdikat az előttük álló kihívásokra, feladatokra és az ezzel járó felelősségre.

Mint monda, az ingyenesen elérhető tanfolyam nyolc témakört érint.

A tananyag többek között sorra veszi a kutyaválasztás szempontjait, anatómiai és élettani alapismereteket nyújt, de bemutatja a kutyák alapvető szükségleteit, viselkedési formáit és viselkedési problémáit, valamint a kutyatartás jogi szabályozását is.

Így például arra is választ kap a résztvevő, hogy mi számít állatkínzásnak, és ha ilyet tapasztal, kihez fordulhat, hol jelentheti.

Magyarországon is egyre inkább családi kedvencekké, társállatokká válnak a kutyák, ami azzal is jár, hogy be kell illeszteni őket a társadalomba. Szocializálni kell a kutyákat, hogy bárhol, bármikor tudjunk velük sétálni vagy utazni. Az alapítvány mentorprogramját is azért indítottuk, hogy már a gyerekek is tisztában legyenek azzal, hogy mekkora felelősség állatot tartani – osztotta meg velünk Laczó Rita.

Gondos állattartókat képeznek

– Magyarországon körülbelül másfél millió kutyát tartanak, amely a lakosságszámra vetítve nemzetközi viszonylatban is soknak számít. A velük való együttélés folyamatos törődést és felelős gondolkodást követel. A Nébih szakembereivel azon dolgozunk, hogy mindenki által érthető formában, gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházzuk fel azokat a jelenlegi és leendő állattartókat, akik a jó gazda gondosságával szeretnének kutyáikról gondoskodni. A Gazdijogsi program ezt a célt szolgálja – ismertette korábban a kezdeményezés lényegét dr. Bognár Lajos országos főállatorvos.

A tavaly ősszel elindított Gazdijogsi program létrehozásában többek közt az Agrárminisztérium, az Állatorvostudományi Egyetem, a Magyar Rendőrség, kutyakiképzők, önkormányzatok és civil szervezetek is közreműködtek. A szakemberek által felépített képzés önkéntesen vállalható és ingyenes – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán.