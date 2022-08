Ország tortája 57 perce

Jól megy sora Békésben a huncut hercegnek és a Nagyi kedvencének

A Huncut Szilva Herceg és a Nagyi kedvence kelendő megyénkben is. Az ország tortáját és cukormentes finomságát az ipartestülethez tartozó cukrászok – minden előírást betartva – készíthetik. Az augusztus 20-ai körüli napokban, így most is, a megyénkbeli cukrászdák slágertermékei közé tartoznak. A hagyományos sütemények mellett mindig kellenek az újdonságok is.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Fotós: Für Henrik

Rajki István, békéscsabai cukrászmester és leánya Beáta, aki édesapjához hasonlóan cukrászmester, és együtt viszik a boltot, elmondta, idén a kiírásban újdonságként az is szerepelt, hogy a versenymunkák hangsúlyosabban, minimum 40 százalékban tartalmazzanak felverteket vagy egyéb tésztarétegeket, annak érdekében, hogy a magyar cukrászat tradíciói jobban érvényesüljenek a készítményekben. Fotós: Für Henrik Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász kreációja, a Huncut Szilva Herceg viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt a szegedi Gyuris László nyerte a Nagyi kedvence nevű finomságával. A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig az ipartestület tagjai készíthetik a finomságokat. Amennyire csak lehet, tartjuk, illetve jelentősen nem emeljük a termékeink árát – fogalmazott Rajki István, aki cukrászdájuk mellett a békéscsabai vásárcsarnokban és a gyulai piacon is működtet árusítóhelyet. – Az ország tortáinak nagy a hírverése, és ez a vásárlóinkra is hat. Ugyanakkor a régi kedvenceiket is keresik, valamint az aprósütemények sem mennek ki a divatból. Legyen szó pogácsáról, sajtos rúdról, egyéb sós, valamint linzerjellegű édes süteményekről, rétesről, szilvás papucsról vagy hókifliről. A cukrászmester hangsúlyozta, az emberek a süteményeken is igyekeznek spórolni. A tortáknál már a tízszeletes a legkelendőbb, nem a 16-, 20- vagy 30-szeletes egy születés- vagy névnapra, egyéb családi rendezvényre. A lakodalmakba is emeletes menyasszonyi tortát rendelnek, de a vendégek már nem viszik a saját tortáikat, amiket az asztalokra feltettek. Ami pedig maradt, azt összeválogatva, búcsúzáskor átadták a násznépnek. Rajki István cukrászmester

Fotós: Für Henrik Balogh László mestercukrász, a gyulai Kézműves és Százéves Cukrászda, valamint a Csaba Centerben lévő Kézműves Cuki tulajdonosa hangsúlyozta, az ország tortái valóban felkeltették a vásárlók kíváncsiságát, sokan kértek a finomságokból. Rajki István cukrászmester és lánya Rajki Beáta cukrászmester

Fotós: Für Henrik – Emellett elsősorban egyedi, a Kézműves Cukrászda által kifejlesztett termékeinket keresik – hangsúlyozta Balogh László. – Természetesen olyan tradicionális termékek, mint a Dobos-, vagy az Eszterházy-torta is keresettek. Balogh László elmondta, a legmagasabb minőségre törekszenek a legjobb anyagok felhasználásával. Az áremelkedés azonban jelen van a beszerzésben is. – Sokat utazom, így látom a nyugati tendenciákat is – ecsetelte Balogh László. – Nálunk egy-egy szelet sütemény 2–2,50 euró körül alakul, Németországban egy ugyanilyen finomságért 4–5 eurót is elkérnek. Pedig a beszerzési áraink lényegében ugyanazok. A mestercukrász hangsúlyozta, az idegenforgalmi szezon még tart Gyulán, és úgy néz ki, nem lesz elviselhetetlen hőség. Ez ugyanis a közhiedelmekkel ellentétben a városban lévő cukrászdáknak, fagyizóknak nem tett jót. Ilyen extrém hőségben nem mozdultak a strandról, a légkondis szobákból az emberek. Akik pedig késő este tértek be, nem pótolták a napközben kiesett forgalmat. Az alapanyagok beszerzésével kapcsolatban Balogh László egy adatot említett, amíg tavaly ilyenkor nagyságrendileg kilónként 1300 forintért szerezték be a vajat, most háromezer forintot kell érte fizetni.

