Mucsi Balázs főigazgató hangsúlyozta, hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum olyan partnerekkel köt együttműködési megállapodást, akik segítik a szakképzés rendszerét és azt, hogy a BSZC a szakképzés élvonalában maradhasson.

Hozzátette, a szállítmányozás, a logisztika sok ezer éves múltra tekint vissza, és az elmúlt időszakban – akár a koronavírus-járvány, akár az ukrán-orosz háború miatt – felértékelődött a szerepe. Ezért különösen fontos, hogy a diákokat a legújabb tudással, a legfrissebb információkkal vértezzék fel, és ebben az intézmény segítségére van a szakma.

– A Magyar Szállítmányozók Szövetsége egy űrt tölt be azzal, hogy egy olyan szakmai anyagot készített elő, amely alapján valós, használható tudást adhatnak a fiataloknak – ecsetelte. Ezért is unikális az együttműködési megállapodás, hiszen a BSZC az elsők között lép be abba a körbe, ahol biztosított lesz a program révén a színvonalas képzés.