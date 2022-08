Megrendülve értesült a hírről a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete is, hogy július végén Kisteleken egy vakvezető kutyával közlekedő embert ütöttek el. Az érintett éppen a munkahelyére igyekezett, amikor a szerencsétlenség történt. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette.

Ádász István elnök elmondta, a látássérülteknek nagyon sokat jelentene, ha a közlekedők még a megszokottnál is jobban figyelnének fehér bot, vagy vakvezető kutya láttán. Hozzátette, manapság az elektromos autók, rollerek egészen halkan, szinte észrevétlenül suhannak, megnehezítve ezzel a vakok, gyengénlátók helyzetét.

– Sok kerékpáros, rollerező ráadásul a járdán halad, ami számunkra rendkívül balesetveszélyes. Engem már kétszer sodortak el. Először a Luther utcán, amikor az egyesület épületéből kiléptem. Óvatosan előre nyújtottam a fehér botom, ahogy mindig szoktam, ám egy nagy sebességgel érkező kerékpáros majdnem elcsapott. A botom messzire repült, szerencsére nem estem el, de a jobb karomat nagyon megütötte a kormány. Az illető bocsánatot sem kért, sőt még neki állt feljebb – mesélte Ádász István. Hozzáfűzte, hasonló eset történt vele a Tulipán utcában is később, ahol kanyarodni készült, de hátulról érkezett egy kerékpáros, aki nem vette észre, hogy látássérült. Elsodorta, kiütötte kezéből a csomagját.

Nem jelzett, nem hallottam semmit – tette hozzá, hangsúlyozva, mindenkinek úgy kellene közlekednie, hogy veszélyhelyzetben meg tudjon állni. A vakok és gyengénlátók számára a kimozdulás eleve nagy kihívást jelent, tiflopedagógusok segítik őket a tanulásban.

Egy-egy útvonal begyakorlása nekem húsz órába telt a fehér bottal, de van, akinek ennél hosszabb időre van szüksége és még én sem merem kijelenteni, hogy biztonsággal közlekedek a segédeszközzel – szögezte le Ádász István, aki három hete is bosszankodhatott. A vasutas művelődési háznál vezetéket építettek, gödröt ástak, a táblát kikerülték az ismerősével, aki szintén gyengénlátó, de a mélyedésbe beleestek, mert be sem fedték, körbe sem kerítették az érintett részt az illetékesek. Az elnök kiemelte, nemcsak a fehér bottal, hanem a vakvezető kutyával közlekedők is hónapokig tanulják a fontosabb útvonalaikat.

– A négylábú segítők különféle vezényszavakat ismernek, amikor kimennek az utcára és viselik a hámot, akkor elkezdődik a munkaidejük, szolgálatuk. Ilyenkor nem szabad megsimogatni őket, mert kizökkenhetnek. A buszvezetőt se simogatjuk, ha kormányoz – hangsúlyozta a tőle megszokott humorral. Leszögezte, mindig a látássérültnek kell irányítania, tudnia, hova megy, a kutya ugyanakkor megtagadhatja a parancsot, ha észleli, jön az autó. Segíteni azonban még a kiképzett állat sem mindig tud – utalt a kisteleki balesetre. Ádász István tapasztalatai szerint egyébként megyénkben előzékenyek az autósok, ha látják, hogy látássérült közlekedik, ám ahhoz, hogy a nyugat-európai szintet elérjük, még sok változtatásra lenne szükség.

A főbb gyalogosátkelőknél szól a lámpa, de sok helyen halk, ha elmegy egy kamion már nem hallani. Néhány hosszú ideje nem működik, pedig fontos lenne a rendszeres karbantartás.

Bárki kipróbálhatja, milyen szemeit bekötve, fehér bottal sétálni Békéscsabán

Jövő héten rendezi meg a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a hagyományos életmódtáborát. A rendezvény keretében a sorstársak különleges programot is szerveznek: augusztus 11-én bárki kipróbálhatja, milyen látássérültként végig menni Békéscsaba utcáin. Ádász István elmondta, reggel 9 órakor indulnak a Petfőfi ligettől, a cél a Korzó tér. A következő állomás a Borozó és környéke, ahonnan egészen a városházáig gyalogolnak fehér bottal rendőri biztosítás mellett. Aki teljesíti a távot és kedvet érez, az a Kossuth térre is átmehet, majd jutalmul látó segítségével tandembiciklivel tehet egy kört a ligetben. A séta és a bátorságpróba előzetes bejelentkezéshez kötött, célja a figyelemfelhívás és a szemléletformálás.