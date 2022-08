A kenyér Isten adománya, amely tartalmazza az emberi tevékenységet is – fogalmazott beszédében Herczeg Tamás. Az országgyűlési képviselő szerint az új kenyér jelképezi az erőfeszítést is, és megmutatja, hogy az orosz-ukrán háború és a szárazság ellenére is lesz, ami az asztalra kerül. Kiemelte, a kenyérben benne van a hit, a hagyomány, a közösség, valamint az emberi jóság is. Hangsúlyozta, hogy erőt kell meríteni, közösen kell megoldani a feladatokat, és aláhúzta, az elmúlt évszázadok bizonyították, hogy a békéscsabaiak képesek mindenkor helyt állni. Most is együtt kell dolgozni a családért, a közösségért, a településért, az országért.

A rendezvényen köszöntötték azokat, akik a napokban országos kitüntetéseket érdemeltek ki: így Szánduné Ujszigeti Gabriellát, a Kós Károly technikum nyugalmazott igazgatóját; Harangozó Imre tanárt, néprajkutatót; Medve József rendőr főtörzszászlóst; Hajnal Editet, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettesét; Banner Zoltán írót, költőt, művészettörténészt; dr. Elek Tibort, a Bárka főszerkesztőjét; valamint Kádár Ferenc népzenészt.

Információink szerint a délutáni és esti békéscsabai programokat az időjárás miatt a Csabagyöngye Kulturális Központban tartják.