A diákok elsőtől tizenkettedik osztályig immár évek óta ingyenesen jutnak hozzá a tankönyvekhez – ismertették a Békéscsabai Tankerületi Központnál, hozzátéve, hogy a fenntartásukban lévő 34 köznevelési intézményben több mint 10 ezer tanuló kap így köteteket.

Elmondták: tankerületi szinten összesen 90 ezernél is több tanulói tankönyvet rendeltek az intézmények, amelyek maradéktalanul meg is érkeztek. Arról, hogy mikor osztják ki azokat, az igazgatók saját hatáskörben döntenek, de a legtöbb intézményben augusztus utolsó napjaiban, illetve szeptember első napján vehetik át a tankönyveket a diákok és a szülők.

Szántó Mihályné és Klimaj Klára mutatták, hogy milyen könyvek érkeztek a Petőfi utcai általános iskolába.

Megosztották: az államilag ingyenes tankönyvek úgynevezett tartós tankönyvek, amelyeket az iskolai könyvtári állományban nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a diákok kötelesek visszaszolgáltatni az intézményi bibliotékának. Az alsó tagozat első két évfolyamán a gyermekek nem használnak tartós tankönyvet, felsőbb osztályokban pedig a munkafüzetek és munkatankönyvek maradnak a tanulóknál, mivel azok sem tartósak.

A Békéscsabai Tankerületi Központnál kiemelték: az ingyenes tankönyv biztosításával jelentősen csökkennek a családok anyagi terhei. Emellett a magas színvonalon elkészített kötetekkel egyenlő esélyt biztosítanak minden diák számára, hogy jó minőségű tankönyvből tanulhasson.

Szóltak arról is: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás tanulókat a kormány döntése értelmében az elmúlt három évhez hasonlóan idén is – függetlenül a fenntartótól – tanszercsomagokkal is segítik a Klebelsberg Központ egyik projektjén keresztül.

A Lencsési Általános Iskola két tantermében, külön az alsó és a felső tagozatosok számára, osztályonként kiválogatva állnak halomban a tankönyvek, munkafüzetek, tanulást segítő kiadványok: a fizika, a kémia, a földrajz, a biológia mellett lehetett találkozni például Digitális kultúra és Etika címet viselő kötetekkel is.

Vida András igazgató ismertette, 660 gyermek jár az intézménybe, számukra több mint 8700 kötetet rendeltek csaknem 6 millió forint értékben. Hozzátette, hogy a közelmúltban érkeztek meg a kiadványok, azok pakolásában a kollégái mellett közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok segítettek. A szülőket értesítették, hogy miként vehetik át a könyveket. A kicsik a szüleikkel közösen viszik haza azokat, a nagyok pedig önállóan. Az első osztályosok a tanévnyitó napján kapják meg a pakkokat.

A tanévnyitó napján osztják ki a köteteket

A Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában 628 gyermek számára rendeltek könyveket a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től, mintegy 6 millió forint értékben, és azokat szeptember 1-jén osztják ki – ismertette a két intézményvezető-helyettes, Klimaj Klára és Szántó Mihályné. Kifejtették: a kötetek egy része munkatankönyv, amelyeket átadnak a diákoknak, a másik része pedig könyvtári példány, azaz tartós tankönyv. Mivel vannak olyan tanulók, akik csak a napokban iratkoztak be az intézménybe, számukra pótrendelés során szerzik be a köteteket.

Mutatták, hogy az egyik tanteremben sorakoznak az alsó tagozatosok, a technika teremben pedig a felső tagozatosok számára a könyvek, osztályonként kiválogatva. A kötetek között lehetett látni magyar-, matematika-, ének-zene-, környezetismeret-, valamint angolórán használatosakat is. A Petőfi utcai általános iskolában minden évfolyamon három osztály tanul, és most is három elsős osztályt indítanak.