Az eseményen megnyitó beszédet mondott Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány igazgatója, illetve közreműködtek a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület növendékei.

Mint a részletekről megtudtuk, a Békés megyei szociális intézmények ellátottjainak sokszínű alkotásaiból összeállított kiállítást immár harmadik alkalommal szervezte meg a Szent Lázár Alapítvány azzal a nem titkolt céllal, hogy a tárlaton bemutatott anyag, a különleges alkotások felhívják a figyelmet a sérült emberek értékeire, művészi tehetségére, ezzel is szemléltetve, hogy az alkotó munka milyen jótékony hatással van rájuk. Az augusztus 21-ig látható kiállítással fontosnak tartják a sérült emberek integrációjának elősegítését a képzőművészet területén is.

Kovács Ildikó köszöntőjében elmondta, legfőbb céljuk, hogy megmutassák a környező települések szociális intézményeiben folyó alkotó tevékenységeket a nagyközönség számára.

– Hisszük, hogy a művészet segít élni. Tudjuk, hogy a művészet egyéni vagy társas befogadása, az arról szóló diskurzus érzéseket szabadíthat fel, gondolatokat indíthat el – hangsúlyozta az igazgató. – Az alkotás által értéket létrehozni szociálisan pozitív megítélésű szerepkörbe sorolást is jelent, és csökkenti a többi embertől való megkülönböztetést.

Kifejtette, immáron harmadjára sikerült megrendezniük a megyei szintű kiállítást, amely újra Békésen talált otthonra. Hozzátette, alapítványuk alapcéljai között szerepel a szociális segítségnyújtás, melyet ők sajátos nyelvre lefordítva úgy értelmeznek, hogy legyenek társas kapcsolataink.

– A társas kapcsolatok, a barátságok építése nagyon gyakran csak egy boldog pillanaton, adott kultúrán, alkotótevékenységek mentén születik meg – fogalmazott.

A kiállítás szakmai támogatója Diószegi Eszter grafikusművész volt, aki az alkotókat is segítette számos pozitív, konstruktív visszajelzéssel, illetve ő nyújtotta át az elismerő okleveleket is. A megnyitón részt vett Dankó Béla országgyűlési képviselő és Kálmán Tibor polgármester is.