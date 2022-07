Bemutatókat és tagtoborzót szerveztünk csütörtökön Békésen, a dobozi honvédelmi táborban résztvevő fiatalok számára – nyilatkozta lapunknak a helyszínen Pécsi Krisztina. Az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának megyei koordinátora elmondta, az eseményt számos programelem színesítette, lehetőség nyílt lovaglásra, illetve a gyerekek a lovakat is vezethették, valamint a résztvevők láthatták, hogy honnan hova juthatnak el, hova fejlődhetnek.

Az extrém pályát is bemutatták számukra, hang- és fényhatások is színesítették a programot. A nap egyik kiemelten érdekes momentuma pedig az volt, amikor a jelenlévők egy táska ellopását szimulálták. A szituáció szerint egy nő csente el egy másik hölgy táskáját, a lovas és a kutyás polgárőrök azonban villámgyorsan utolérték a tolvajt, majd hívták a rendőröket is, akik előállították a tettest.

Ezt követően a dévaványai Rex Mentőkutyás Egyesület tagjai, illetve polgárőrei tartottak ugyancsak látványos bemutatót, amelynek keretében azt is prezentálták, hogy miként zajlik az eltűnt emberek keresése. Ebbe a tevékenységbe a gyerekek is bekapcsolódhattak, amit már csak azért is tartottak nagyon fontosnak a szervezők, hogy ha esetleg a későbbiekben a fiataloknak hasonló helyzetben kell helytállniuk, akkor az ne érje őket váratlanul.

Pécsi Krisztina kérdésünkre elárulta, a lovas és kutyás tagozathoz a megyében kilenc csapat tartozik.

– Húszan–harmincan veszünk részt aktívan ebben a tevékenységben – tette hozzá a megyei koordinátor. Mint kifejtette, részt vesznek a határvédelemben, gyakran tartanak bemutatókat, bekapcsolódtak a parlagfű-felderítésbe, segítik a mezőőrök munkáját, illetve szükség esetén a forgalomirányítást. Emellett kiemelt szerepet fordítanak az utánpótlás-nevelésre és tag­toborzásra is.

A kiemelt határvédelem részeként Csongrád-Csanád, illetve Bács-Kiskun megyében egyaránt teljesítettek már szolgálatot, ugyanakkor Pécsi Krisztina kiemelte, hogy a gyulai részen, „a saját határukon” rendszeresen ott vannak, ezt a területet szívügyüknek tekintik.

Külön elismerésnek számít, hogy a megyéből három polgárőr, Krisztina mellett Liker Zsanett és Foltin Zalán is lehetőséget kapott, hogy részt vegyen a Kincsem Programban. Mindez azért is különlegesség, mert egy-egy megyéből átlagosan ketten kapcsolódnak be a kezdeményezésbe. Pécsi Krisztina kérdésünkre elmondta, a fiatalok nagyon nyitottak, többeket kifejezetten érdekel, hogy részt vegyenek a lovas polgárőri tevékenységbe.

A csütörtöki bemutatót, illetve foglalkozásokat Pécsi Krisztina, Komlósi Ferenc, Foltin Zalán, Dolog György, Botos Kata és Szőke Ferenc tartotta, illetve jelen volt a programon Liker Zsanett, aki egy sérülése miatt a konkrét bemutatókban ugyan nem vehetett részt, de jelenlétével segítette az eseményt.

A dévaványai Rex Mentőkutyás Egyesület két tagja, Pataki Balázs és ifj. Pataki Balázs – akik polgárőrök is – figyelemfelkeltő bemutatót tartottak. Láttatták többek között, mi mindent kell tudnia egy kutyának, hogy levizsgázhasson, illetve ahogy említettük, abba is bevezették a fiatalokat, hogy miként keresnek meg egy-egy eltűnt embert a négylábúak segítségével.