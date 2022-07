Fábi Mária Etelka hírportálunknak elmondta, éppen reggeli kávézás közben tévedt a szeme a ruhaszárító kötélre, amikor ott meglátta a hatalmas, több mint 10 centis egyedet.

– Maholnap 47 éves leszek, de ilyennel még nem találkoztam, ahogy a férjem sem – mesélte hírportálunknak a hölgy, aki elárulta, hogy eszükbe sem jutott bántani a különleges jövevényt, ugyanakkor, mivel délután már szükségük volt a szárítókötélre, így férje és nagyobbik lánya nagyon óvatosan elvitték egy hűvösebb, biztonságosabb helyre. A hernyó közben érdekes, kattogó hangot adott ki.

Arra a kérdésünkre, hogy miként jöttek rá, hogy halálfejes lepkéről van szó, az asszony elmondta, lefotózták, és az interneten rákerestek, hogy mi lehet az.

– A Google már sok mindent tud napjainkban, emellett egy hozzáértő ismerősünknek is elküldtem a fényképet, aki azután megerősítette, hogy az általunk is azonosított lepkéről van szó – tette hozzá.

Boldog Gusztáv természetvédelmi mérnök ugyancsak megerősítette hírportálunknak, hogy egy halálfejes lepkéről (Acherontia atropos) van szó.

– Nagyon érdekes rovar, amely elsősorban Afrikában él, de időről időre, főként szaporodási időben felbukkan Európában, így hazánkban is – fogalmazott a szakember. Boldog Gusztáv azt valószínűsítette, hogy a hernyó várhatóan lefúrja magát a földbe, ahol bebábozódik, majd augusztus-szeptember tájékára lepke lesz belőle. Kérdésünkre kifejtette, egy nagy termetű, erős testű fajról van szó, ami éppen viszonylagos ritkasága miatt kelt megütközést abban, aki találkozik vele. A lepke bárhol felbukkanhat, nagy egyedszámban azonban soha nem jelenik meg, mindig csak egy-két példány, az utóbbi időben igencsak megritkult. A rovar maga bármilyen ijesztő is, nem veszélyes, nevét a hátán és a torán található mintáról kapta. Érdekessége, hogy ha akár a hernyóhoz, akár a lepkéhez hozzáérnek, akkor gyakran cincegnek, így próbálják elriasztani azokat, akik bántanák. A madarakhoz hasonlóak ezek a lepkék is útra kelnek, és délre, Afrikába repülnek az ősz folyamán.

A Bárányok hallgatnak című legendás filmben is ez a lepke kaphatott „szerepet”.