– Tíz éve írtam meg a Nick a csodák világában című könyvemet, aminek az egyik fejezetében a világ legsikeresebb előadóművésze, David Copperfield is szerepel. Ausztriában dolgoztam, amikor 1998-ban találkoztunk, de az csupán egy villanás volt – mesélte Salamon László. A békéscsabai bűvész hozzátette, gazdag életpályája ötven éve alatt rengeteget dolgozott, ma már csak különleges felkéréseknek tesz eleget, többet pihen.

– Kigondoltam, hogy megnézem Copperfield műsorát Las Vegasban, egyúttal átadom neki a könyvem egy példányát. A szóban forgó fejezetet angolra fordíttattam, és az előadás előtt az MGM hotel színházának jegypénztáránál kértem, hívják oda a menedzserét – részletezte. Kiderült, a fia az; aki át is vette a könyvet, aztán kisvártatva színes karszalagokkal tért vissza.

– A jegyeink eredetileg a hátulsó sorokba szóltak, de elkísértek minket a feleségemmel az egyik díszpáholyba, ahonnan karnyújtásnyira történt minden varázslat. Óriási illúziókkal tűzdelt, lenyűgöző műsort láthattunk: Cadillacet, űrhajót, sőt dinoszauruszt is odavarázsolt közénk a világsztár. A műsor után néhányan személyes találkozó keretében üdvözölhettük, én a legvégére maradtam, átadtam neki a dedikált könyvet, és kértem, hogy egy másikat ő is lásson el a kézjegyével. Egy régi magyar bűvészkellékkel is megleptem, amit fafaragó barátom készített el. Nagyon kedves volt, a késői óra ellenére búcsúzóul még egy bűvésztrükköt is mutatott – tette hozzá.

Salamon László elárulta, kilencéves volt, amikor már tudott egy-két fortélyt; különböző újságokból és Rodolfo legendás filmjeiből leste el a trükköket. Aztán a hatvanas évek végén Békéscsabára érkezett az Apolló cirkusz, a Magyar Televízió is forgatott a cirkuszban élő és a „civil” gyerekekről.

– Velem is készült riport, sőt kipróbáltam az egyensúlyozó művész egyik kellékét, aki azt mondta, belőlem artista lesz. Gyakorolni kezdtem, így indultam el ezen a különleges pályán – emlékezett vissza a bűvész, aki fiatalon tíz évig tanított a Szabó Pál téri iskolában.

– Aztán egy linzi utcaművész-fesztiválon bekerült a legjobb tízbe, a siker pedig megpecsételte sorsát. Élete során három Guinness-rekordot mutatott be; kerékpárral az állán egyensúlyozott, miközben több mint száz métert sétált. Orrán egy szál rózsával több mint ezer métert tett meg, 2001-ben pedig bemutatta Salzburgban a világ leghosszabb – 58 műsorszámból álló, tizennégy és fél órán keresztül tartó – bűvészműsorát, mellyel sérült gyermekeket támogatott. Bioenergiával emelte fel Arnold Schwarzeneggert, fellépett a jordán király előtt. Nyaranta feleségével, Ilonával, valamint Gréta és Lilla lányával több mint húsz éven keresztül járta a világot. Négy földrészen zökkentette ki az embereket a szürke hétköznapokból, s csöppentette vissza a varázslatba. Ötven év alatt több mint tízezer műsort adott, amit lehetett, megkapott a szakmától.

– Három éve Japánban volt az utolsó, tizennyolc műsoros nagy turném. A távol-keletiek a tenyerükön hordoztak, de nagyon elfáradtam. Úgy döntöttem, átadom a stafétát az újabb generációnak.

A bűvész szabadidejében könyveket ír, és belsőépítészettel is foglalkozik

Salamon László 1960 áprilisában született Békéscsabán. Tanító szakon végzett Debrecenben, majd Szegeden diplomázott matematika–technika szakos tanárként. Feleségével, Ilonával 1983-ban kötötte össze életét, még abban az évben megszületett első lányuk, Gréta, aki mára családanya, emellett bűvész, különleges tűzshow-kkal ejti ámulatba közönségét. Hét évvel később érkezett meg Lilla, aki Detroitban él, világutazó, az egyik legnagyobb szoftvervállalatának sikeres marketingese.

Salamon László jelenleg is írja a Nick a csodák világában című könyve folytatását, emellett elkészült a verseskötete is, ami nyomtatásra vár. Szabadidejét a családjával tölti, bűvésztalálkozókra jár, valamint hobbijának, a belsőépítészetnek is nap mint nap hódol. Mottója, hogy az élet apró örömeinek, a legkisebb dolgoknak is örülni kell, a pozitív gondolkodás sok-sok nehézségen segít át észrevétlenül.