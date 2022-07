Bozó József, az aratási bizottság elnöke elmondta, a magborsó betakarításával végeztek a termelők, 1,5 t/ha termésátlaggal. A tritikálé aratása 25 százaléknál tart 3 t/ha átlaghozammal. A szalmabetakarítás 40, a tarlóhántás 20 százalék körüli.

Bozó József kitért arra, a kapásnövények – kukorica, napraforgó – esetében is fokozott az aszálykártétel annak ellenére, hogy az elmúlt hétvégén a gazdák tájékoztatása alapján több településen is volt 10–50 milliméter csapadék. A záporok, zivatarok foltokban érkeztek, előfordult, hogy egy-egy táblában esett az eső, de a körülötte lévő teljesen száraz maradt.

Barabás Béla, a Békés Megyei Mezőgazdasági Szövetség titkára arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy tagjaiknál némileg magasabb a betakarított növények hozama, mint a megyei átlag. Raktározással, tárolással kapcsolatos gondok nincsenek, és nem várhatók.

Marton Gergely alezredes a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről arról tájékoztatott, hogy egy hét alatt 43 mezőgazdasággal összefüggő tűzeset történt. Többek között lábon álló gabona égett, illetve elhagyott tanyákban is tűz ütött ki. A legnagyobb tűzhöz Kardos környékére vonultak a tűzoltók. Itt a legmagasabb fokozattal védekeztek, más megyéből is érkezett segítség az oltáshoz.

A szakember felhívta a figyelmet a védőszántás, tárcsázás előnyére, mely óriási segítség a tűz megfékezésében ebben az aszályos időben. A bejelentéshez kötött rendkívüli öntözési célú vízhasználatra is felhívta a figyelmet, melyről a NAK honlapján is olvasható tájékoztató. Felszíni vízkivétel esetében először a kezelői hozzájárulást (a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulása) kell kérni, ha ez megvan, be kell jelenteni az adott vízügyi hatóság részére.

A bejelentésnek meg kell előznie a vízkivételt. Lényeges, hogy a csatornába szolgáltatott vizet az emelje ki, aki bejelentette. Gyakorlati tapasztalat, hogy a gazda megkéri az engedélyt és a vízkivétel előtt más gazdák leemelik a vizet, ezáltal csökkentve a szolgáltatott mennyiséget. Fontos információ, hogy a bejelentés mentes az igazgatási szolgáltatási díj és illetékfizetés alól.

Tóth János, a Békés Megyei Kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője kiemelte, a kárenyhítési kérelmek száma folyamatosan nő, eddig 1450 bejelentés érkezett 7600 táblára (97 százalék aszálykár), 56 ezer hektárra. A jelenlegi aszályos időjárás miatt további emelkedésre számítanak. Elkezdték a gazdák a kapásnövényekre is a kárenyhítési kérelmek benyújtását.