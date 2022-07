A testületi ülés témáiról és döntéseiről tartott sajtótájékoztatót a napokban Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere, aki a legfontosabb és legérdekesebb napirendi pontokat ismertette.

Ezek közé tartozott a közszolgáltatások díjtételének változása, amely július 1-től érvényes. Ilyen például a kegyeleti, a gyermekétkeztetés, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás árazása, melyek közül mindegyik emelkedik. Változik továbbá a gyomaendrődi gyepmesteri telep működése, egy új törvény miatt, amely szerint a járásban található négy másik településsel együttműködési megállapodást kötöttek, ennek keretein belül az azokból beérkező állatok után keletkező ellátási, illetve állatorvosi költségeket megtérítik.

Bizonyos önkormányzati feladatokat ellátó szolgáltatók díjai is emelkedtek, ilyen többek között a sportcsarnok és a különböző városi intézmények. Ezen áremelkedések annak tudatók be, hogy a veszélyhelyzeti korlátozások június 30-ig voltak érvényben, így július 1-től lehetőség volt díjakat emelni, amelyre az infláció miatt szükség is volt.

Szó volt továbbá a sajáterős fejlesztésekről. Toldi Balázs kifejtette, járdát, parkolót és utakat is szeretnének építeni egy nagyobb beruházás keretében. Az érintett helyszínek többek között a Vásártéri és az Október 6. lakótelep, a Kossuth-, Apponyi- és Selyem út, a Jókai-, Botond-, Damjanich-, és Béke utca, valamint az Öregszőlő. Hozzátette, terveik szerint a munkálatok már nyáron elkezdődnek.

Döntöttek még oktatási és nevelési intézmények felújításáról is, amely beruházások az idei költségvetésben szerepelnek, ám kiegészítésre szorulnak az áremelkedések miatt. Érintett a Vásártéri-, a Tulipános-, és a Gyermekliget Óvoda, valamint a Rózsahelyi Kálmán Általános Iskola.

Elárulta, a legnagyobb horderejű napirendi pont a helyi járatok problémája volt. Itt szintén az áremelkedések miatt szükség volt a bérlet, illetve jegyárak növelésére, mivel már a kiegészítő önkormányzati támogatás sem volt elég a járatok üzemeltetéséhez. Így egy vonaljegy 300 forint, egy kedvezményes bérlet pedig 1500 forint lett. Ezentúl két – szinte üres – járatot kivettek a hétköznapi menetrendből, a hétvégit pedig megszüntették azért, hogy fenn tudják tartani a szolgáltatást.