Mint a részletekről kifejtették, dr. Sziráczki Magdolna gyermek háziorvos, a Spektrum Alapítvány kuratóriumi tagja, az alapítvány támogatásával és az önkormányzat közreműködésével a városi bölcsőde és az óvodák képviselői részére EpiPen injekciókat adott át a közelmúltban. Hozzátették, a doktornő kezdeményezésére szerezték be az életmentő injekciókat, és a jelenlévők részére a tájékoztatást is adtak azzal kapcsolatban, illetve bemutatták a súlyos anafilaxiás reakciók megelőzésére szolgáló eszköz használatát is jelenlévők számára.

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, az EpiPen és az EpiPen Junior rovarcsípések vagy marások, ételek, gyógyszerek és egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók, az anafilaxia; valamint fizikai terhelés hatására fellépő, vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazhatóak.

Az EpiPen és az Epipen Junior autoinjektor azonnali alkalmazásra szolgál olyan betegek számára, akiknél anafilaxiás reakció lép fel. A gyógyszer beadására nincs szükség egészségügyi szakemberre, azt laikusok is alkalmazhatják.

Az arra irányuló kezdeményezés, hogy minden nevelési-oktatási intézménybe kerüljön Epipen, még év elején Gyuláról indult dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, az ottani Egészséges Városért Közalapítvány kuratóriumának elnöke ötletére. Azóta számos település követte az elképzelést, és szerezte be a készítményt a helyi bölcsődék, óvodák, oktatási intézmények részére.

