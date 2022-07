Bontovics Ilonával legutóbb akkor beszélgettünk, amikor karantén idejét töltve kiállítótérré változtatta saját erkélyét. A tehetséges fotós azóta sem tétlenkedik, hiszen gépével a nyakában járja a várost, örökíti meg a csabai hétköznapokat.

– Több mint tíz éve kezdtem el komolyabban foglalkozni fotózással. A digitális világ gyorsan lenyűgözött. Első fényképezőgépem egy kicsi, kompakt Konica Minolta gép volt, amellyel igyekeztem a környező világomat megörökíteni – árulta el.

Eleinte a csabai kapuk érdekelték, nagyon megfogta őt a látványuk. Így hamar összegyűlt 250 darab kép csak erről a témáról.

– Kezdetben sokan megmosolyogták ezt az új hóbortomat. Majd egy néprajzos barátnőmhöz elküldtem pár képet, aki arra biztatott, hogy mindenképpen mutassam meg hozzáértőknek is a fotókat. Így kerültem Elek Tiborral kapcsolatba, aki végignézve a képeket, azt mondta, hogy ez kell neki. Két hónappal később 15 kapufotóm jelent meg a Bárka folyóiratban – emlékezett vissza.

Nem sokkal ezután meg is nyílt az első kiállítása Polgári kapuk Békéscsabán címmel a Munkácsy Emlékházban. Majd a kapuktól szép lassan, az emberek felé fordult.

Bontovits Ilona

Forrás: Bencsik Ádám

– Most már elsősorban a portrék érdekelnek, de a természetet is nagyon szeretem lencsevégre kapni. Képeimmel igyekszem megragadni, bemutatni az élet szépségeit – tette hozzá a fotós, aki szerint az alkotó ember mindig arra vágyik, hogy megismerjék, megoszthassa másokkal azt, amit önmagában jónak és szépnek talál. Ezért is igyekszik minél több helyen megmutatni magát, pályázni a képeivel. Így kaphatott legutóbb bronz medált egy a Körös Hotelben készült képével.

– Még 2014 tavaszán egy fotós barátommal kitaláltuk, hogy készítünk pár képet a Körös Hotelben. Az első emeleten fotóztunk. És bár kezdő fotósként elég vegyesek voltak a felvételekkel kapcsolatban az érzéseim, tizenöt képet megtartottam. Majd tavaly nyáron megismerkedtem egy 18 éves balerinával, akit megkértem, hogy hadd fotózzam le. Emlékszem egy zsáknyi ruhát hozott magával, nagyon élveztem a vele való munkát – osztotta meg velünk a csabai fotós.

Majd miután végeztek, azon gondolkozott, hogyan tehetné közzé ezeket a képeket: – Arra gondoltam, mi lenne, ha térbe helyezném őket. Hamar eszembe jutottak a hotelben készült felvételek. A két fotóból készült képet pedig átküldtem egy barátomnak, aki visszaírt: nehogy hozzányúljak, ez úgy jó, ahogy van – mesélte Bontovics Ilona. Ezt a felvételt küldte el végül a Tiranában meghirdetett fotópályázatra, melynek témája: illúzió, káprázat, délibáb volt. A képet a zsűri másik két képpel együtt kiemelte, és végül az egyik bronz medált is megkapta érte.

Bontovics Ilona képe bronzmedált ért.

– Szeretem magam megmérettetni, örömmel veszem a visszajelzéseket. Jelenleg több pályázaton is szerepelnek fotóim, elfogadták a munkáimat – fogalmazott a nemzetközi versenyeken is jól teljesítő fotós.