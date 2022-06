A szobor ünnepélyes átadása és megáldása május 29-én, Jézus mennybemenetele ünnepén volt. Dr. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök, az Eucharisztikus Kongresszus egyházmegyei koordinátora áldotta meg az emlékművet. Bajnai István kanonok a szoborállítás előzményeiről mesélt a helyszínen, ahol az avatás óta is több egyházi programot szerveztek.

– A hívekkel közösen gondolkodva, a talapzat hasznosítására kerestük a jó megoldást. Évekkel ezelőtt egy templomi raktárban porosodva felleltem egy – első látásra is – művészi, zöld-mázas majolika domborművet, ami Szűz Máriát ábrázolja a kis Jézussal.

– A dombormű kissé sérült volt, csak sejtjük, hogy valamikor, valahonnan, egy téglafalból emelték ki – mesélt az előzményekről a kanonok. Azt is elárulta, hogy többszöri kísérlet ellenére sem sikerült kideríteni alkotóját és azt sem, hogy honnan távolították el egykoron.

– Az az én személyes véleményem, hogy amikor 1950-ben az iskolanővéreket internálták a zárdából és azt államosították, a zárda külső, vagy belső homlokzatáról távolították el, és így kerülhetett templomunk raktárába – tette hozzá Bajnai István. Adva volt tehát egy gyönyörű, kissé sérült dombormű. És az elhatározás, hogy ennek a domborműnek méltó helyet találjanak. És adva volt a Nepomuki Szent János szobor talapzata...

– Felkerestem Szőke Sándor kötegyáni szobrászművészt, aki vállalta a kissé sérült műtárgy restaurálását és elkészítette a felállítás művészi megoldását. Az emlékmű május elején elkészült Szőke Sándor és munkatársa jóvoltából.

Az a különlegessége, hogy nem egy egyszerű Madonna-emlékmű, hanem a múlt évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékét is őrzi. A kongresszus legfőbb szimbóluma, a missziós kereszt 2019 márciusában két napig Battonyán, a templomunkban „vendégeskedett” országos körútján, amikor is számos spirituális és kulturális programot szerveztünk tiszteletére – emlékeztetett Bajnai István.

Érdekességként azt is elmondta a kanonok, hogy az új emlékműre egy latin nyelvű feliratos emléktáblát is elhelyeztek (azzal a nem titkolt céllal, hogy ne vesszen ki az egyházi gyakorlatból az ősi latin nyelv): Beatae Mariae Virginis/Mater Ecclesiae – ora pro nobis!/In memoriam Congressus LII Eucharistici Internationalis/ MMXXI – szöveggel. (Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja, könyörögj érettünk!/ Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékére – 2021). Az emlékművön korunk legmodernebb technikája, a QR-kód is jelen van. Okostelefonnal leolvasható a latin nyelvű felirat fordítása és az emlékműállítás története.