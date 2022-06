A megyei könyvtár Digilaborja mutatja igazán, hogy milyen gyors ütemben fejlődik a tudomány: a jövő technikai vívmányait felvonultató teremben a 3D nyomtatók mellett már robotok is várják, hogy értő kezekbe kerüljenek és foglalkozzanak velük.

– A golyós robotjainkat, Lolkát és Bolkát akár rajzos formában is lehet programozni, de hangot is felvesznek, továbbá vannak bennük előregyártott állathangok, például nyeríteni, kotkodácsolni vagy kukorékolni is tudnak – osztotta meg velünk Kertész Zoltán, az olvasószolgálat és információszolgáltatás osztályvezetője, aki a robotok xilofonját is megmutatta. – Ha a fejükre teszünk egy kart, ütögetni tudják vele a hangszert, és miután beprogramoztuk őket, egyszerű dallamokat is képesek eljátszani rajta – avatott be minket.

Milán a Digilabor diákja

Forrás: Fur_Henrik

Ezúttal viszont nem a Lolka és Bolka névre „keresztelt” robotok játszották a főszerepet, hanem a könyvtár robotépítő készlete. – Nemrégiben a Petőfi Sándor emlékév kapcsán nyertünk egy a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázatot. Ennek a programsorozatnak a része ez a robotika foglalkozás. Kollégámmal már el is készítettük János vitézt, aki a lován ül – mutatta Kertész Zoltán.

A negyedikes Milán ugyan még nem tanulta Petőfi Sándor János vitéz című költeményét az iskolában, a robotika azonban már nem volt ismeretlen számára. – Nekem is van otthon egy robotom, amit be lehet programozni, merre menjen. És vannak kezei, amikkel akár rajzolni is tud – mesélte büszkén a kisiskolás. Aki alig várta, hogy elkezdődjön a foglalkozás, ugyanis a a könyvtár munkatársai nem kisebb feladatra vállalkoztak, minthogy megépítsék és robotokkal eljátsszák, ahogy Jancsi lefekszik a patakpartra, megpillantja Iluskát, mely után a szíve majd kiugrik a helyéről.

– Először megépítjük a szereplőket, majd a jelenetek alapján a vezérlő segítségével beprogramozzuk, mit csináljanak. A végén a robotok eljátsszák, ahogy Jancsi ledől a partra, nézi Iluskát, aki mossa a ruhákat, és egyszer csak Jancsi szíve pirosan kezd dobogni. Mindeközben egy birkanyáj is legelészik mellettük – osztotta meg velünk Nagy Levente, a könyvtár informatikusa.

Hozzátette, akik lemaradtak az első robotos foglalkozásról, azoknak sem érdemes szomorkodniuk, hiszen nyáron és ősszel is várják a 21. századi kütyükkel felszerelt Digilabor robotjai, hogy ismét életre keltsék őket az érdeklődők.