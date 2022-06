A versenyt 7 és 12 éves korosztályban hirdettük meg, amire végül tizenegy lány jelentkezett. A jó ritmusérzékkel rendelkező fiataloknak a Just Dance 2021 játék által kikevert közkedvelt popzenékre kellett táncolniuk. Párokban kezdték el a játékot, így alakult ki a végső mezőny. Az első, a második és a harmadik helyezettet pedig a támogatóink által felajánlott ajándékokkal is megleptük. Nagyon jó hangulatban telt a délután, nagyon ügyesek voltak a lányok, akik amint véget ért a program, kérték, hogy legyen folytatás – avatott be minket Krisán Rita és Juhász Zoltán. A könyvtárosok hozzátették, a Gametérnek elnevezett játékszobában Xbox 360 Kinect és PlayStation 4 Pro VR konzolok, izgalmas kalandok várják a szórakozni és kikapcsolódni vágyó játékos kedvű látogatókat. A videójátékozáshoz csupán érvényes olvasójegy szükséges.