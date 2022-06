– Vésztő-Mágoron a régészeti feltárások nagy többsége a 70-80-as évekre esett, amelyek során hatalmas mennyiségű lelet került a felszínre – folytatta dr. Gyucha Attila, hozzátéve: szegedi egyetemi hallgatók segítségével most ezek feldolgozásához is hozzákezdtek.

A professzor elmondta, az állagmegóvási munkálatokat követően a szelvényt magában foglaló épületet némileg át kell majd alakítani, és egy olyan klímaszabályozó rendszert építenek be, amellyel a hőmérséklet és a páratartalom állandó szinten tartható a szelvényben.

Hangsúlyozta: a négy évre tervezett projekt végző fázisában egy olyan bemutatóhelyet kívánnak létrehozni, amely a mágori tell izgalmas történetét 21. századi eszközökkel mutatja be a látogatóknak.

Többen vesznek részt a munkában

Az állagmegóvási és kiállítási projekten együtt dolgoznak a Vésztő-Mágor Történelmi Emlékhellyel, a vésztői önkormányzattal és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeummal – ismertette dr. Gyucha Attila. Hozzátette, hogy projekt finanszírozása ebben az évben jelentős részben a német Foundation for the Study and Preservation of Tells alapítvány pályázatából valósul meg. Emellett Vésztő önkormányzata, a georgiai állami egyetem, a cardiffi egyetem, a kieli egyetem, valamint a chicagói Field Museum támogatja a programot.