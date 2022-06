A békéscsabai háromgyermekes Bakos Rita elmondta, szerencsés helyzetben vannak, hiszen gyógypedagógiai asszisztensként dolgozik, így július elejétől augusztus második feléig otthon van a 8 éves Bíborkával, a 10 éves Zéténnyel és a 13 éves Nándorral. Hozzátette, az együtt töltött időben sokat járnak majd strandra, találkoznak rokonokkal és barátokkal, illetve egyik kedvenc közös programjuk a három kutyájuk, Mimi, Szendi és Maja sétáltatása, gondozása. Ritától megtudtuk, a gyerekek emellett több táborba is mennek, ilyen például a kézilabdás vagy a kézműves, valamint nagyszüleik is vigyáznak rájuk, a munkahelyi „szünet” előtti és utáni időszakban.

A szarvasi Krivik Viktor kérdésünkre kifejtette, párjával, Gabriellával jó helyzetben vannak, mert településükön rengeteg élménydús tábor közül válogathatnak, amikből lányuk, Adél bőven tud választani kedvére valót. A következő hetekben részt vesz többek között az iskolájában, a Cervinus Teátrumban és az arborétumban szervezett programokon is.

Ezeket azért kedvelik különösen, mert lányuk a barátaival és osztálytársaival tölti a szünidőt, ráadásul olyan kreatív foglalkozásokon vesz részt, amiken még jobban megismeri saját környezetét, miközben jól is érzi magát. Hozzátette, a táborok mellett persze közös családi időtöltés is van, illetve felváltva is vesznek ki szabadságot, amikor anya-lánya, vagy apa-lánya programokat szerveznek.

A gyulai, kétgyermekes Sz. Balog Hajnalka elmondta, mivel van néhány hetes leállás a munkahelyén, így a nyári szünet egy részében otthon van gyermekeivel, illetve férje is igyekszik a szabadságait úgy időzíteni, hogy négyesben is töltsenek időt. Ilyenkor együtt végzik a házi, illetve ház körüli teendőket, felújításokat, és persze sokat strandolnak és kirándulnak is.

Persze vannak olyan időszakok, amikor mindketten dolgoznak, viszont ezek már nem igényelnek különösebb szervezést, mert a 15 és 11 éves gyerekek már egyedül is jól elvannak otthon.

Nagymamájuk azért napközben meglátogatja őket, hogy minden rendben van-e, illetve az ételt ő maga mindig előre elkészíti a gyerekeknek, amit már csak melegíteni kell. Biztonságot ad még nekik ilyenkor az okostelefon is, amin keresztül videóhívásban tartják a kapcsolatot a munkahelyi szünetekben, illetve az, hogy utcájukban jó a lakóközösség, és a szomszédok odafigyelnek egymásra.

A nagycsaládosok főleg az ingyenes táborokat keresik

Gombár Györgyné, a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének szóvivője elmondta, a nagycsaládosokra jellemző, hogy ha lehet, akkor ingyenes táborokba helyezik el nyáron a gyerekeket, mivel akármilyen kedvezményes árú egy ilyen program, három-négy fő esetén igen megterhelő a fizetős lehetőség. Az iskolai táborokban ezek a gyerekek szinte mindig részt vesznek, és egyesületük is szervez ingyenes táboroztatást, pályázat keretében. A város egyéb szervezetei – például a családsegítő vagy az Ótemplomi Szeretetszolgálat – is meghirdettek ilyen, pénztárcakímélő programokat.

A felnőtt nélküli otthon maradásról kifejtette, a többgyermekes családoknál ez egyszerűbb, hiszen a gyerekek általában korban eltérnek egymástól, és ahol van már egy idősebb, legalább felső tagozatos a testvérek között, ott a családi házban tudják hagyni a gyerekeket „egyedül” is. A nagy testvérek ugyanis hozzá vannak szokva, hogy segítenek a kisebbeknek.