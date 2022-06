A Honvéd Kadét Program 2017-ben jött létre felváltva, kiegészítve és jelentősen újraértelmezve a Honvédelmi Minisztérium korábbi pályaorientációs programját – hangzott el a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és a Vajda Péter gimnázium együttműködési szerződésének ünnepélyes aláírásán. A minisztérium által támogatott és megvalósított emelt szintű nevelési tevékenység tanulmányi és szabadidős elemeket is egyaránt tartalmaz. Célja, a hazafias és honvédelmi nevelés megvalósítása a köznevelés és a szakképzés keretein belül. A programban azon intézmények vehetnek részt, melyek többek között együttműködési megállapodást kötnek a honvédség számukra kijelölt szervezetével, valamint a Honvédelmi Sportszövetséggel.

Kitajkáné Szántai Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium intézményvezetője kifejtette, iskolájuk egy nagy múltú intézmény, amely különösen az elmúlt tíz évben igyekszik a hagyományainkat maximálisan ápolni úgy, hogy közben a város valamennyi lakójának és diákjának széles spektrumú lehetőségeket nyújt.

Továbbá egyházi intézményként is fontosak számukra azok az értékek, melyekhez jól kapcsolódik a kadét program. Hiszen erősíteni szeretnék folyamatosan tanulóikban a hazaszeretetet és a honvédelem iránti igényt, így abban bíznak, hogy sokan élnek majd közülük az új képzéstípus adta lehetőséggel.

Vantal Zsolt ezredes, a honvédség 2. Vattay Antal Területvédelmi Ezredének parancsnoka kifejtette, a szerződés aláírása előtt bejárták az iskolát, és falai között megtapasztalták annak a történelemnek a képeit, amivel ez az intézmény rendelkezik.

Hozzátette, ezeket jobban megismerve úgy véli, számukra megtiszteltetés, hogy csatlakozik programjukhoz a gimnázium. Elmondta, a hazafias és honvédelmi nevelés megvalósításán túl a program fő célja még az információátadás a Magyar Honvédség nyújtotta lehetőségekről. Ez azért is különösen jelentős, mert 2004-ben felfüggesztették a sorkatonai szolgálatot, így az új generáció már igencsak eltávolodott a katonai élettől, annak kihívásaitól és szépségeitől. Ennek eredményeképp pedig mára a fegyelem terén is van mit tenni a fiatalság körében. A program kereteiben azonban szervezett tevékenységeken keresztül olyan értékeket kaphatnak a diákok, amelyekkel egész életükben, akár a civil életben is érvényesülni tudnak.

Babák Mihály polgármester hangsúlyozta, a város számára mindig fontos volt az ifjúság nevelése, tanítása, oktatása.

Hozzátette, boldogsággal tölti el, hogy a Vajda Péter gimnázium immár 220 éves múltra tekinthet vissza, tíz éve pedig visszatért a gyökereihez, és lehetőséget, továbbtanulást, valamint felkészültséget biztosít a szarvasi gyerekeknek arra, hogy tartalmas, okos és bizakodó életet élhessenek. Ezt erősíti majd még jobban a Honvéd Kadét Programhoz való csatlakozása.

A Honvédelmi Sportközpont kiegészíti majd a programot

Babák Mihálytól megtudtuk, a kadét programhoz szükséges feltételeket a gimnázium biztosítja, ugyanakkor épül jelenleg Szarvason egy Honvédelmi Sportközpont is, amely egyfajta technikai háttere lehet majd ennek az oktatási formának, és a fiatalok honvédség felé való terelésének. Elárulta, a mintegy fél milliárd forintos beruházás olyannyira jól halad, hogy várhatóan őszre el is fog készülni.

A szerződés aláírása után Kis Ákos vezető kormánytanácsos, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály szakreferense adott át egy tanúsítványt a csatlakozásról és egy Magyar Kadét Program emléktáblát Kitajkáné Szántai Máriának. A kormánytanácsos elmondta, valóban nagy érdem, hogy Szarvas és az evangélikus gimnázium csatlakozott a honvédelmi programhoz. Utóbbi azért is került jó helyre, mert a történelmi Magyarország közepén egy komoly városi támogatásban is részesül a képzés, már csak a Honvédelmi Sportközpont megépülését tekintve is, amit az iskola tagjai teljes jogkörrel, ingyenesen használhat majd.