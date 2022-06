Mint megtudtuk, dr. Pocsay Gábor kezdeményezésére indult pár éve mozgalom “Könyvet a szórványba” elnevezéssel. Ennek célja, hogy magyar nyelvű irodalmat, magyar könyveket vigyenek olyan elcsatolt országrészekbe, ahol már egy településen belül is kisebbségben élnek a magyarok. Elsőként Kolozsvárra, a 400 éves Református Kollégiumban adták át a köteteket.

Ezt követően Hadréven megkoszorúzták a második világháború végének egyik nagy csatájában ott hősi halált halt gyulai és gyulavári honvédek emlékművét. Dr. Kander Zoltán nyugalmazott kórház-főigazgató hívta fel a figyelmemet közel egy évtizede arra, hogy az 1944. őszi tordai csata során itt vesztette életét több gyulai és gyulavári honvéd.

– Ennek hatására vettem fel a kapcsolatot annak idején a helyi református lelkésszel, aki elkötelezett volt a Hadréven nyugvó hősök emlékének megörökítése iránt – fogalmazott dr. Görgényi Ernő, aki kiemelte, a 2014-ben létesített emlékműhöz az önkormányzat is adott pénzügyi támogatást.

Az emlékmű a hadrévi református templom kertjében található. Ezt követően tovább utaztak Gerendkeresztúrra, ahová magyar nyelvű könyveket vittünk a helyi református egyházközség számára a “Könyvet a szórványba” program keretében.

– Felemelő látni, ahogyan immár 102 éve kisebbségben is őrzik magyarságukat, éltetik kultúránkat erdélyi magyar testvéreink. Ennek érdekében felbecsülhetetlen értékű szolgálatot végeznek a történelmi egyházak, amelyek szervezik és éltetik az erdélyi magyar közösségeket. Hadréven és Gerendkeresztúron ezt a szolgálatot a református egyház végzi, nagytiszteletű Köblös Lehel lelkész személyében. Szép templomuk felújítását - a hívők mellett – Magyarország Kormánya is támogatta – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő, aki szólt arról, nagyon fontosnak tartották, hogy az adományozás mellett azzal is segítség a Könyvet a szórványba akciót, hogy elvitték a köteteket a határon túli magyarságnak.