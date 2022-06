Az előrejelzések szerint az elkövetkezendőkben sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet elérheti a 34-36 fokot is. Enyhülést a meteorológiai szolgálat szerint csak az időnként megnövekvő gomolyfelhőzet, az átmenetileg felerősödő délnyugati szél, valamint a lokális zivatarok jelenthetnek.

Dr. Sonkoly Iván elmondta, a nyári hőség fokozott egészségügyi kockázatot jelent a sérülékenyebbek – csecsemők, kisgyermekek, időskorúak, krónikus betegek – számára, sőt sokszor az egészséges szervezetet is megviseli.

– Kánikulában könnyebben felborulhat a szervezet só- és folyadékháztartása, nő a kiszáradás veszélye, továbbá a szív túlterhelése miatt a szívinfarktus, agyvérzés kockázata is magasabb. A hőártalmak közé tartozik a napszúrás, a hőguta és a hőkollapszus, de meg kell említeni a magas UV-sugárzás káros hatásait is – tette hozzá a békéscsabai háziorvos. Kiemelte, törekedni kell a szervezet energia-, valamint só-folyadék egyensúlyának fenntartására. Kerülni kell a tűző napon tartózkodást, a nagy melegben végzett fizikai munkát. Hangsúlyozta, a megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett külön vitaminbevitelre nincs szükség.

– Fontos a könnyű, szellős ruházat viselése, valamint a lakásunk megfelelő hűtése sötétítő függönnyel, ventilátorral, vagy légkondicionálóval. Szellőztetni a reggeli vagy az esti órákban érdemes.

– Ha a tűző napon kell tartózkodnunk, használjunk napszemüveget, sapkát, kendőt, vagy napernyőt, bőrünkre pedig tegyünk védőkrémet, naptejet. A déli órákban lehetőség szerint kerüljük a tömegközlekedést, a bevásárlást, a sorban állást. Ha tehetjük, napközben vegyünk hűsítő zuhanyt – sorolta a közérzetet javító tanácsokat a szakember.

A globális felmelegedés gyorsabban növeli az éjszakai hőmérsékletet, mint a nappalit, ami megnehezítheti az alvást, pedig a megfelelő mennyiségű pihenés kulcsfontosságú az egészség és a jólét szempontjából. Dr. Sonkoly Iván elmondta, a pihentető alvás érdekében lehetőleg hűvösen kell tartani a hálószobát, kerülni kell a délutáni, esti kávézást, dohányzást, alkoholfogyasztást, valamint a nehéz vacsorát.

– Törekedni kell az elalvást zavaró külső tényezők – zavaró fények, zajok, mobiltelefon – kiküszöbölésére, a kényelmes matrac és párna kiválasztására. Szükség esetén érdemes enyhe, nyugtató hatású gyógyteákat fogyasztani, súlyosabb alvászavar esetén orvoshoz kell fordulni – tette hozzá.

Dr. Sonkoly Iván hangsúlyozta, melegfront esetén emelkedik a hőmérséklet és a páratartalom, csökken a légnyomás, ennek hatására vérnyomáscsökkenés, pulzusszám-emelkedés alakulhat ki. Enyhébb tünetek, például fáradékonyság, ingerlékenység, alvászavar, fejfájás bárkinél kialakulhatnak, a súlyosabbak – szívroham, keringési elégtelenség – leginkább az idősebb korosztályt és a krónikus betegségekben szenvedőket fenyegetik. A frontérzékenység csökkenthető az edzettségi állapot növelésével, egészséges életmóddal és táplálkozással.

A könnyű étrend, elegendő folyadék is a jó közérzet kulcsa

Bujdosó Dóra füzesgyarmati életmód- és táplálkozási tanácsadó kiemelte, nem véletlen, hogy a melegben nem kívánjuk a zsíros ételeket: a zsír mindig fűt.

– Ilyenkor át lehet billenni a szénhidrátosabb étkezésre, de a minőségre fontos figyelni. Nyáron előtérbe kerül a halas ételek fogyasztása, ami az omega 3 zsírsav pótlása miatt hasznos – tette hozzá a szakember. Elmondta, gyümölcsből mindig az idényjellegűeket érdemes fogyasztani a nap aktív szakaszában, kerülve a vegyszerezett fajtát.

– Nem szabad a vacsorát kiváltani egy kiló cseresznyével, hiszen a sok fruktóz gyulladásfokozó – emelte ki, hangsúlyozva, nyáron sokkal jobban kívánjuk a savanyú ízt, a savanyított ételeket, ám figyelni kell a tartósítószerekre. Egészségesnek a fermentált zöldségeket nevezte, például a burgonyával, lassú erjesztéssel készült házi kovászos uborkát.

– Most van a szalonnasütések, kertipartik szezonja is, érdemes a húsokat házilag pácolni– részletezte a szakember, aki felhívta a figyelmet a kellő mennyiségű folyadék bevitelére is.

Vizet, házi limonádét javasolt édesített üdítők helyett. Hangsúlyozta, tévhit, hogy a só vizet köt meg, épp a vízháztartásért felelős, ha kiürül a szervezetből, folyadékot sem tudunk megfelelő módon raktározni.